Crisis Económica

Entrevista en Euskadi Irratia

Erkoreka: 'La reunión con Fagor abrirá la puerta a una nueva dinámica'

Redacción

06/11/2013

El portavoz del Gobierno Vasco afirma que el ejecutivo "no puede llevar ningún plan concreto" pero sí "propuestas", aunque antes debe conocer la "postura de Mondragón".

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que la reunión que mantendrán esta tarde en Vitoria-Gasteiz el Ejecutivo autónomo, las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, la Corporación Mondragón, Fagor Electrodomésticos y los municipios afectados va ser "importante" porque, aunque las distintas partes convocadas no llegue a acuerdos y no se tomen medidas concretas, "abrirá la puerta a una nueva dinámica" de la que, en su opinión, "tiene que llegar la solución".

En una entrevista a Euskadi Irratia, Erkoreka ha abogado por acudir a la cita "desnudos" y con "total lealtad". El portavoz del Gobierno vasco ha destacado que el Ejecutivo autónomo da "mucha importancia" a la reunión de este miércoles, y que, de esta manera, además del lehendakari, Iñigo Urkullu, acudirán representantes de otros departamentos, "porque este tema hay que abordarlo con crudeza, hablando desnudos y con total lealtad, ya que esta situación no se puede alargar más".

"La Corporación Mondragón ha seguido su estrategia. Al fin y al cabo era la responsable principal y ha hecho lo que creía conveniente. La cuestión es que el Gobierno vasco tiene la sensación de que no ha puesto siempre todos los datos encima de la mesa de una manera clara, y por eso digo que es importante acudir todos esta tarde a la reunión desnudos y poniendo todos los datos encima de la mesa con total lealtad, con voluntad de hacer frente con crudeza al problema, porque si actuamos con reservas, difícilmente podremos avanzar algo", ha afirmado.

Así, ha reiterado que la reunión será "importante", entre otras cosas, porque dará pie a "una nueva dinámica". "No sé si llegará a todos los acuerdos necesarios en la reunión de esta tarde, porque hay acuerdos y medidas importantes entre manos y puede que no haya posibilidad de lograrlos todos esta tarde -ha matizado-, pero desde el Gobierno vasco le damos importancia porque abrirá la puerta a una nueva dinámica de la que tiene que llegar la solución".

El Ejecutivo no llevará un plan

Además, Erkoreka ha asegurado que el Ejecutivo autónomo "no puede llevar ningún plan concreto y cerrado" a la reunión, pero sí "voluntad y propuestas", y ha afirmado que tienen que ver cuál es la postura de Mondragón".

"Ahora, entre todos debemos hacer la reflexión que haya que hacer, para que la situación no se tuerza más y esta crisis tenga la menor repercusión negativa posible para la economía vasca. Y es que la situación aún se puede torcer más si no hay una reacción, y esa reacción no se puede retrasar más", ha asegurado.

"Las instituciones públicas pueden ayudar, pero la ayuda clásica que podemos tener en mente, es decir, la de dar dinero y subvenciones, está totalmente prohibida en este caso. Por lo tanto, primero hay que ver la postura y el compromiso del grupo, qué es lo que está dispuesto a hacer, y, a partir de ahí, cada administración decidirá qué tipo de ayuda puede dar o cómo puede actuar", ha explicado.