Crisis Económica

Concurso de acreedores

Tapia asegura que ya 'no hay caminos alternativos' para Fagor

Redacción

09/11/2013

La consejera de Empleo subraya que se han analizado todos los escenarios posibles y llama a los "agentes públicos y privados" a "tomar las cosas con sosiego y responsabilidad".

La consejera de Empleo y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantza Tapia, ha asegurado que Fagor Electrodomésticos, que ha decidido su entrada en concurso, no tiene "ningún camino por explorar" ni escenario sin analizar para evitar su determinación, y ha asegurado que las medidas que se han puesto sobre la mesa "en el último momento" por parte de instituciones y entidades "ya se han recorrido".

Por ello, ha hecho un llamamiento a los "agentes públicos y privados" que trabajan "en pro de la economía" a "tomar las cosas con sosiego y responsabilidad".

Tras su participación en una jornada de formación organizada por Gipuzko Buru Batzar (GBB) en Donostia-San Sebastián, Tapia ha afirmado que la determinación de concurso sobre Fagor es "una decisión que ha tomado la corporación" y ha puntualizado que "en este escenario se están produciendo movimientos de nerviosismo y confusión" que se deban "aplacar".

En su opinión las medidas que se han puesto sobre la mesa "en el último momento" por parte de instituciones y entidades "que no han hecho un seguimiento de forma continua del proceso", son escenarios "que ya están analizados, caminos que ya se han recorrido". "Son oportunidades que ya se han analizado con la corporación y con otros agentes", ha dicho.

Tapia ha puntualizado que "no hay ningún tipo de camino que no se haya explorado" ni "caminos alternativos". "Mondragon ha tomado su decisión y no hay que olvidar que es una empresa privada", ha dicho.

Por ello, y ante los "momentos de confusión", ha apelado a los agentes públicos y privados "que trabajan en pro de la economía y competitividad del país" a "tomar las cosas con un poco de sosiego, tranquilidad y responsabilidad". "No hay peor solución que estar utilizando este momento de tanta gravedad para buscar complicaciones y buscar algo que no es una solución", ha insistido.

Por ello, ha animado a trabajar en la búsqueda de "una solución". En ese marco, ha dicho que el Gobierno "está trabajando ya" y pondrá "todas las medidas de las que dispone" con el objetivo de "paliar y que el efecto sea el menor posible".

"No solamente el movimiento cooperativo, sino en las empresas y proveedores, que se van a ver afectados por el cierre de Fagor. No solo a las cooperativas, sino a las personas", ha señalado.

Edesa

Preguntada por si se ha sentido sorprendida por la determinación de Fagor sobre su filial vizcaína Edesa, ha asegurado que "es una decisión tomada por la propia empresa que ya había transmitido la Corporación".

"No preveían otra solución. Es una solución absolutamente privada que no es nuestro escenario ideal, pero es su solución", ha dicho.