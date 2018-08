Crisis Económica

Rajoy se compromete a llevar las reformas 'hasta el final'

17/11/2013

Sin embargo, el presidente del Gobierno español cree que la situación económica ha mejorado y ya "la luz se ve al final del túnel".

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha garantizado hoy, a punto de llegar al ecuador de la legislatura, que aunque la situación económica ha mejorado y ya "la luz se ve al final del túnel", el Ejecutivo va a hacer "el camino de las reformas entero y hasta el final".

Tres días antes de que se cumplan los dos años de las elecciones generales que le llevaron al Palacio de la Moncloa, Rajoy ha aprovechado su intervención en la clausura de la Convención Nacional de Nuevas Generaciones para hacer balance de los dos años transcurridos.

Además, ha defendido en especial la reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert, ha reprochado al PSOE su "inmovilismo" al oponerse a todas las reformas y, ante el debate soberanista en Cataluña, ha recalcado que no va a aceptar que nadie juegue con la soberanía nacional.

En el capítulo del balance de legislatura, el jefe del Gobierno ha recordado la herencia recibida y ha dicho que, ante ella, se hizo lo que indica el sentido común, hacer un diagnóstico de la situación, abordar reformas "como nadie hizo en muchos años", "poner orden en las cosas y sentar bases sólidas ante el futuro".

Rajoy ha reconocido que algunas decisiones no han gustado a muchos ciudadanos, incluso a quienes dieron su voto al PP, pero ha insistido en que no había más remedio porque la alternativa era no hacer nada.

"Vamos en la buena dirección. No es suficiente, pero yo os digo que este Gobierno va a seguir con las reformas, que no va a levantar el pie del acelerador, que no quiere una recuperación a medias, que no vamos a reducir la marcha, y que el camino de las reformas hay que hacerlo entero y hasta el final, y eso es lo que vamos a hacer", ha garantizado.