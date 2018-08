Crisis Económica

Empleo

Cebek no prevé la creación de empleo neto en Bizkaia en 2014

Redacción

14/01/2014

La patronal vizcaína, Cebek, no prevé que en 2014 haya una creación de empleo neto en Bizkaia, ya que augura que la economía del territorio crecerá un 1% (el 0,9% en la CAV) y para crear más puestos de trabajo que los que se destruyen es necesario un 1,5 %.

"La recuperación será lenta, suave y condicionada" por la evolución de Europa y los mercados exteriores, ha señalado el presidente de los empresarios vizcaínos, Iñaki Garcinuño, en una rueda de prensa en la sede de la patronal en Bilbao.

El ejercicio 2013 se cerró en Bizkaia con una contracción del PIB del 1,2 % y la pérdida de 10.000 empleos, aunque parece que lo peor "ha pasado ya" y en los últimos meses del año la evolución del empleo fue positiva, según la patronal.

Para los empresarios vizcaínos, hasta que no haya creación neta de empleo, lo que no esperan para este año, no se podrá hablar de salida de la crisis y cambio de ciclo.

Según una encuesta realizada por Cebek el pasado mes en 573 compañías vizcaínas, el 54 % de las empresas prevé que su situación económica se mantendrá igual en 2014 y un 23 % cree que irá a peor, un cifra que casi coincide con el 21 % de empresas que prevé reducir su plantilla este año, frente a un 8 % que la aumentará y un 71 % que la mantendrá.