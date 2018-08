Crisis Económica

PSE: 'El Gobierno vasco ha ordenado gastar menos a sus departamentos'

16/04/2014

El Gobierno Vasco, por su parte, niega haber "adoptado ninguna decisión para que se produzcan reducciones presupuestarias" y se ha reafirmado en "no gastar más de lo que se tiene".

El portavoz del PSE en el Parlamento Vasco, José Antonio Pastor, ha asegurado hoy que el Ejecutivo de Urkullu transmitió "hace unas semanas" una orden que "conmina a los diferentes departamentos a que no gasten en un determinado porcentaje, probablemente porque tienen problemas económicos".



En una rueda de prensa en la Cámara de Vitoria-Gasteiz, Pastor ha precisado que el Gobierno autonómico ha ordenado de forma "verbal" a sus departamentos de retener el 20 % del crédito en los capítulos que afectan a gastos corrientes, subvenciones e inversiones.



Por este motivo, los socialistas han registrado treinta preguntas en el Parlamento para que el Gobierno Vasco "confirme si esto es así y por qué lo está haciendo" y para que detalle "cómo afecta esa orden a cada sección, programa, partida y empresas y sociedades públicas".



Según ha dicho Pastor, esa orden de no gastar tiene como consecuencia retrasos en la concesión de subvenciones ya que el Gobierno no publica los decretos correspondientes y el dinero no llega a las entidades que tienen pendiente recibir ayudas, entre ellos, los ayuntamientos.



Por otra parte, el PSE quiere que el Ejecutivo informe de si alguna diputación ha solicitado aplazamientos en los pagos que les corresponden a las arcas comunes debido a una bajada en la recaudación fiscal y ha alertado en este sentido de que los datos de Bizkaia en el primer trimestre "no son buenos".

Respuesta del Gobierno Vasco

A primera hora de la tarde de este miércoles, y en respuesta a las declaraciones de José Antonio Pastor, el Gobierno Vasco ha hecho pública una nota en la que afirma que "ni este gobierno ni este departamento han adoptado ninguna decisión formal ni norma alguna para que se produzcan reducciones presupuestarias en los créditos del año en curso, lo que sí ha hecho es concienciar e informar a los departamentos a que actúen con prudencia y cautela en la planificación y ejecución de los gastos a la vista de la ejecución de los ingresos".

En la nota el ejecutivo vasco subraya la idea de que "este gobierno ha advertido por activa y por pasiva que no va a gastar más de lo que tiene, todo ello sin dejar de activar los programas que han de hacerse".

Denuncia de EH Bildu

Por su parte, el grupo parlamentario de EH Bildu ha denunciado que el Gobierno vasco ha "bloqueado" la partida presupuestaria de 20 millones de euros para subvencionar los planes de empleo locales y comarcales para la contratación de parados, que han solicitado 51 instituciones municipales.



La parlamentaria de la coalición Belén Arrondo ha comparecido junto a varios cargos comarcales y municipales de Bildu para denunciar la situación que están viviendo ante la falta de resolución de los proyectos locales presentados al Plan de Empleo del Gobierno vasco.



Arrondo ha explicado que el plan de empleo del Gobierno vasco incluye acciones locales diseñadas entre los municipios y las agencias de desarrollo local. Dentro de este programa marco, en octubre de 2013, Lanbide publicó la convocatoria de ayudas que destinaba 16 millones para 2013 y 4 millones para este año 2014 para la contratación de personas desempleadas con una duración de 3 a 6 meses.



Sin embargo, ha denunciado que a pesar de que Lanbide fija el plazo máximo de la convocatoria hasta el 30 de septiembre de este año, los 51 municipios y comarcas que presentaron sus solicitudes para estas ayudas, no han recibido la respuesta ni el Gobierno vasco ni Lanbide a la convocatoria, por lo que "el dinero no llega a los ayuntamientos".