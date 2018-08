Crisis Económica

LAB cree que el acuerdo de Arcelor Zumarraga no es garantía de futuro

06/09/2014

El sindicato LAB ha indicado que la sección sindical de LAB ha tomado la decisión de no firmar el acuerdo firmado por la mayoría del comité de Arcelor Mittal Zumarraga y redactado por la empresa.

Según LAB, el acuerdo firmado "no responde a los problemas reales que vivimos en planta. Solo se recogen obligaciones para los trabajadores y trabajadoras pero no se recoge ningún compromiso por parte de la empresa. Esto no es un plan de viabilidad".

Además, denuncia que solo recoge la "visión empresarial, esto es, hacer responsable y culpabilizar a las y los trabajadores de las medidas que pueda adoptar en el futuro la Dirección de la empresa".

"El único compromiso adquirido por la empresa ha sido el de dejar en suspenso la preparación de la parada temporal, pero en ningún momento se compromete a garantizar la viabilidad a futuro", indica en una nota enviada a los medios de comunicación.

LAB, dice, seguirá mostrando su "disposición a llegar a acuerdos, pero seremos exigentes a la hora de señalar los verdaderos problemas que tiene la planta de firmaremos acuerdos que solo benefician a la empresa".