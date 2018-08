Crisis Económica

Polémicas declaraciones

Rajoy matiza que la recuperación aún no es completa

Redacción

15/12/2014

El presidente del Gobierno español ha dicho que “no será completa hasta que no llegue a cada español que no tiene trabajo y no se sienta en los bolsillos de todos los españoles”.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. Foto: Efe El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. Foto: Efe

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha matizado sus palabras de la pasada semana y, después de reiterar que "en muchos aspectos la crisis es historia del pasado", ha admitido que "no son historia sus secuelas". "La recuperación no será completa hasta que no llegue a cada español que no tiene trabajo y no se sienta en los bolsillos de todos los españoles", ha dicho, para volver a admitir que "la recuperación no ha llegado a todos ni a todos por igual". Rajoy ha recalcado que el Estado español ha vivido la peor crisis de su historia y que esta situación ha llevado a adoptar reformas estructurales y a hacer grandes esfuerzos para reducir el déficit público. Si bien, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que ello está permitiendo "sentar bases sólidas para el futuro" y con lo que "cada vez más podremos seguir haciendo cosas" en beneficio de la sociedad. de la sociedad. de la sociedad.

Comentarios