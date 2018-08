Crisis Económica

Mensaje de Nochevieja

Urkullu: 'Estamos en el punto de inflexión, lo peor ha pasado ya'

IKER GÓMEZ / EITB.EUS

31/12/2014

En su tradicional mensaje de Nochevieja, el lehendakari asegura que Euskadi "ha resistido lo peor de la tormenta", pero advierte de que "no hay que pensar que ya estamos a salvo".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha advertido que Euskadi no saldrá de la crisis económica de manera "inmediata ni sencilla" porque la economía "no crecerá como lo hacía en la década anterior". Aún así, aclara que la CAV ha llegado "al punto de inflexión" tras "cambiar la tendencia". "Estamos creciendo, ahora la tendencia es más positiva", añade.



En su tradicional mensaje de Nochevieja, que EITB emitirá esta tarde (a las 20:00 en ETB-1 y a las 21:00 horas en ETB-2), el jefe del Gobierno Vasco afirma que "el compromiso mostrado y el esfuerzo colectivo" son dos factores que permiten "afrontar con confianza el futuro de Euskadi". eitb.eus emitirá en directo el mensaje.



"Tenemos la oportunidad de volver a crecer y crear empleo", añade, en un avance de su mensaje navideño.



Afirma Urkullu que Euskadi ha resistido "lo peor de la tormenta", pero añade que no hay que pensar "que ya estamos a salvo".



"Posiblemente no saldremos rápido de la crisis, pero debemos salir juntos. El Gobierno Vasco sabe de las exigencias del endeudamiento sufrido, sabe de la fragilidad de su entorno más próximo", asegura el lehendakari.



En este sentido, matiza que, de la crisis, "saldremos poco a poco", con "mucho compromiso y trabajo".