Crisis Económica

Mensaje de Nochevieja

Urkullu: 'En 2015 se creará empleo y se avanzará en la pacificación'

IKER GÓMEZ / EITB.EUS

31/12/2014

En el tradicional Mensaje de Nochevieja, el lehendakari asegura que 2015 será un año "mejor que el anterior", en el que se llegará "al punto de inflexión" de la crisis. "Saldremos poco a poco".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, asegura que 2015, según los indicadores, será un año “mejor” que el anterior, en el que se volverá a crear empleo, en el que se avanzará en la Paz y la Convivencia y que “nos ofrecerá la oportunidad de abrir un nuevo futuro político para Euskadi”.

En su tradicional mensaje de Nochevieja, el lehendakari ha subrayado su deseo de que en el nuevo año se afronte la oportunidad de “reactivar la economía” y de “fortalecer la Paz y la Convivencia”.

Sobre la situación económica, Urkullu ha advertido que Euskadi no saldrá de la crisis económica de manera "inmediata ni sencilla" porque la economía "no crecerá como lo hacía en la década anterior". Aún así, aclara que la CAV ha llegado "al punto de inflexión" tras "cambiar la tendencia". "Estamos creciendo, ahora la tendencia es más positiva", añade.



El jefe del Gobierno Vasco afirma que "el compromiso mostrado y el esfuerzo colectivo" son dos factores que permiten "afrontar con confianza el futuro de Euskadi". "Tenemos la oportunidad de volver a crecer y crear empleo", añade, en un avance de su mensaje navideño.



Afirma Urkullu que Euskadi ha resistido "lo peor de la tormenta", pero añade que no hay que pensar "que ya estamos a salvo". "Posiblemente no saldremos rápido de la crisis, pero debemos salir juntos. El Gobierno Vasco sabe de las exigencias del endeudamiento sufrido, sabe de la fragilidad de su entorno más próximo", asegura el lehendakari.



En este sentido, matiza que, de la crisis, "saldremos poco a poco", con "mucho compromiso y trabajo".

“Contamos con un proyecto de futuro para Euskadi, un proyecto de país que mira a Europa. Euskadi contribuirá a construir esta Europa que debe representar progreso, bienestar y cohesión social”, añade.

Estatus Político

Por otro lado, el lehendakari también ha remarcado la “oportunidad” que se presenta “de dar un paso adelante y avanzar en un nuevo Estatus Político para el futuro de Euskadi”:

El jefe del Gabinete apuesta por superar “la crisis política e institucional” y de “modelo de Estado”, una crisis que “obstaculiza el ejercicio y la actualización del autogobierno vasco”. Urkullu cree que es momento de acordar un nuevo marco jurídico político “que reconozca el hecho diferencial y la realidad nacional de Euskadi”.

“Tenemos la oportunidad, internamente en Euskadi y en relación al Estado español, de avanzar en una visión actualizada y un replanteamiento del autogobierno para superar la cuestión vasca, asumiendo las nuevas realidades de integración europea y globalización que caracterizan este siglo XXI”.

Paz y convivencia

En el ámbito de la paz y la convivencia, Urkullu cree que será el año del “final ordenado de ETA”, el desarme total y verificado, el “reconocimiento del daño injusto causado” y la “reparación de todas las víctimas”.

Añade el lehendakari que 2015 será el año de “gestionar una política penitenciaria distinta”. “Merece la pena ser proactivos en la consecución de una normalización en la convivencia política, institucional y social”.

onal y social”.