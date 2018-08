Crisis Económica

Empresarios alaveses

SEA dice que lo peor de la crisis ha pasado pero pide 'trabajar mucho'

Agencias | Redacción

01/06/2015

EL presidente de la patronal ha aclarado que "tenemos que mentalizar a la sociedad y a nuestros jóvenes de que ha cambiado el modelo económico de hace 10 años, que no va a volver".

El presidente de SEA Empresarios Alaveses, Pascal Gómez, ha afirmado que "lo peor" de la crisis económica ha pasado, pero ha realizado un llamamiento a trabajar "mucho" para tener "un futuro industrial muy potente".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Gómez ha señalado que "ha pasado lo peor" de la crisis, pero ha emplazado a ser "cautelosos y trabajar mucho para mantener este presente y poder tener un futuro industrial muy potente".

No obstante, tal como aseguró la organización empresarial, en Araba la recuperación en territorio alavés va a menor ritmo que en Bizkaia y Gipuzkoa, y aunque cree que han "sufrido menos y han mantenido más el empleo" que en el resto de la CAV, ahora "va a costar más" crear puestos de trabajo.

"Tenemos que mentalizar a la sociedad y a nuestros jóvenes de que ha cambiado el modelo económico de hace 10 años, que no va a volver. Es un modelo distinto", ha apuntado, para subrayar que "hay que adaptarse a los cambios horarios y a las jornadas".

"No podemos utilizar fórmulas antiguas en el modelo actual. A mí no me gusta hablar de precarización, simplemente ha cambiado el sistema y tenemos que adaptarnos a él porque resistirnos tampoco nos va a ayudar demasiado. Tenemos que mentalizarnos de que nuestras jornadas puedan ser de cuatro, de seis, de ocho o de dos horas, tendremos que trabajar sábados y domingos, etc", ha indicado.