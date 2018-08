Economía

Paga extra

El Ayuntamiento de Donostia adelanta la extra de junio de 2013 a enero

17/12/2012

También adelantará al 15 de junio la de diciembre y hará lo mismo en los años siguientes "hasta que se pueda compensar" el sueldo extra de Navidad de este año.

El gobierno de Bildu del Ayuntamiento de Donostia ha pagado ya la nómina de diciembre a sus funcionarios, adelantará la extra de junio de 2013 al 1 de enero del próximo año y ha creado un fondo para garantizar que la paga que sus empleados dejan ahora de percibir pueda compensarse en el futuro.



"Se ha adoptado la mejor solución para los trabajadores", de las 8 posibilidades que ha barajado la Junta de Gobierno local con sus correspondientes estudios jurídicos, ha anunciado el alcalde donostiarra, Juan Karlos Izagirre, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a la concejala delegada de Recursos Humanos, Nekane Burutaran.



Entre las posibles medidas que adoptar, el Ejecutivo municipal ha estudiado una "similar" a la de laDiputación Foral de Gipuzkoa, que ha decidido sustituir la extra de Navidad por "un complemento retributivo", pero "los informes jurídicos" han sido "contrarios" porque, según ha explicado, cada institución tiene sus peculiaridades.



Izaguirre ha precisado que el pasado viernes, día 14, el Ayuntamiento adelantó el salario correspondiente a este mes a sus aproximadamente 2.300 funcionarios y trabajadores de las distintas entidades y organismos municipales.



También adelantará al 1 de enero próximo la paga extraordinaria de junio de 2013, al 15 de junio la de diciembre y hará lo mismo en los años siguientes "hasta que se pueda compensar" el sueldo extra de Navidad de este año.



Y para "garantizar" el cobro de lo no percibido ahora, ha creado un fondo con unos 6 millones de euros, cantidad a la que asciende el total de la extra de Navidad no percibida.



Ha dicho en este sentido que "sería importante" que el resto de grupos políticos "apoyen" esta medida para que, "cuando se pueda liberar ese fondo", si Bildu ya no está en el gobierno local, pueda ejecutarse la compensación prevista.



Ha señalado que los representantes sindicales de los empleados municipales "están al corriente" de las medidas adoptadas por el gobierno local para que los trabajadores "no perciban las consecuencias de los recortes en sus bolsillos" y ha agregado que la creación del citado fondo supone "la garantía" que exigían para asegurarse que no perderían la extra de este año.