El Ayuntamiento de Donostia no abonará la paga extra de Navidad

22/11/2012

La concejal de Recursos Humanos, Nekane Burutarán, ha admitido que el Gobierno municipal no tiene "alternativas" y "no le queda otra" que aplicar esta medida.

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián no abonará la paga extra de Navidad a sus trabajadores. Tras mantener una reunión durante dos horas con los sindicatos, la concejal de Recursos Humanos, Nekane Burutarán, ha admitido que el Gobierno municipal no tiene "alternativas" y "no le queda otra" que aplicar esta medida.

De este modo, los empleados municipales no cobrarán en diciembre la paga extra de Navidad. Como fórmula para compensar a los trabajadores, el Ayuntamiento contempla abonar el 2 de enero la extra de junio de 2013.

ELA ha anunciado que mantendrá su postura y las movilizaciones al no estar de acuerdo con la decisión del Gobierno municipal. LAB, por su parte, analizará "el esfuerzo realizado" por el Ejecutivo de Bildu para "buscar alternativas", pese a estar "en contra de los recortes".