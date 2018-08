Economía

Entrevista en Radio Euskadi

'El recorte, honradamente, tendrá que afectar a Sanidad y Educación'

N. Olaso

02/02/2013

Ricardo Gatzagaetxebarria ha destacado que "habrá que reprogramar algunas inversiones que en estos momentos no son prioritarias; se harán en otros años".

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco Ricardo Gatzagaetxebarria ha destacado en el programa "Más que palabras" de Radio Euskadi, que "tenemos un presupuesto con una disminución en ingresos de 1.200 millones. Por tanto, los gastos tienen que disminuir en esa cantidad".

Ha explicado que el Gobierno Vasco ha fijado unas prioridades, y en ese sentido, ha subrayado que "se intentará que afecte lo menos posible a la Sanidad, la Educación y la lucha contra la exclusión social, pero con una disminución así, honradamente debo decir, que tiene que afectar", ha matizado.

"Tenemos que ser austeros; los primeros los dirigentes del Gobierno Vasco, y ese es nuestro modelo", ha afirmado. "La disminución tiene que afectar al funcionamiento interno, al protocolo, los viajes...", ha explicado el consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco.

En este sentido, ha dicho que hay que analizar qué inversiones no se pueden realizar, pero ha matizado que las inversiones se trasladarán en el tiempo, "no dejarlos de hacer, pero ahora no se puede". Ha eludido mencionar el puerto exterior de Pasajes o el TAV al ser preguntado sobre este asunto, y ha subrayado que "la inversión en alguna línea de ferrocarril interna, por ejemplo, habrá que posponerla. Hay que reprogramar algunas inversiones que en estos momentos no son prioritarias; se harán en otros años".

Respecto a la reforma fiscal, Gatzagaetxebarria ha recordado que el presidente del PNV se lo ha preopuesto al resto de partidos, "pero el PNV siempre ha estado abierto a cambios en el sistema tributario". Ha explicado que "una reforma profunda generaría unos 400 millones para el conjunto del sistema de instituciones vascas".

Por último, ha adelantado que "vamos a emprender unas conversaciones con el Ministerio de Hacienda, para resolver la situación de la ley del cupo. Tenemos que disponer de los recursos que nos corresponden, porque la administración central ha hecho una interpretación que no se ajusta con la ley del cupo", ha concluido.