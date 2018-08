Economía

Montoro: 'Algunos famosos actores no pagan sus impuestos en España'

19/02/2013

El ambiente de protesta que se vivió durante la última gala de los premios Goya se ha colado esta tarde en el Senado. Montoro afirma que España no ha tenido "a nuestro Depardieu".

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy que "algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España", y ha añadido que "nosotros no hemos tenido aquí a nuestro Depardieu" porque "no nos ha hecho falta".

En una respuesta al senador socialista Juan María Vázquez en la Cámara Alta, Montoro se ha referido al famoso actor francés Gérard Depardieu que ha establecido su domicilio en Bélgica para escapar del alto sistema impositivo de su país para asegurar que en España "en realidad hay mucha gente que no paga impuestos".

Ha añadido que el día que estos "famosos actores" españoles paguen sus tributos en este país "las bases imponibles y la recaudación serán más amplias" y ayudarán a corregir el déficit público.

Montoro ha defendido los resultados de la lucha contra el fraude fiscal, que a su juicio "ha dejado beneficios para toda la sociedad", y que en 2012 reportó 11.500 millones de euros, un 10 % más que un ejercicio antes.

PSOE acusa a Montoro de amenazar a los actores por las críticas en los Goya

El portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda del Senado, Juan María Vázquez, ha acusado hoy al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de "amenazar y amedrentar" a los actores españoles por las críticas que profirieron contra el Gobierno en la gala de los premios Goya.

"Si tiene datos de irregularidades o ilegalidades de alguien, que los denuncie inmediatamente, tiene la inspección fiscal y la posibilidad de recurrir al ministerio fiscal", ha señalado el senador socialista.