Ulloa no acude a los Goya 'por disconformidad con las directrices'

17/02/2013

La Unión de Actores ha animado a los premiados a denunciar la situación. Sin embargo, la Academia no quiere que la gala se convierta en otro "No a la guerra".

Este domingo se celebra la 27 edición de los Premios Goya, la fiesta más importante del cine español.

Uno de los puntos de atención de la fiesta serán los discursos de agradecimiento de los premiados, pero también los discursos críticos contra los recortes en materia cultural.

Ésta podría convertirse en una gala reivindicativa, después de que la Unión de Actores haya hecho un llamamiento a protestar por los recortes, la subida del IVA o los desahucios.

La Unión de Actores ha llamado a aprovechar la noche para "reflexionar sobre la situación actual del colectivo". "¿Qué harían los maestros si dispusieran de dos horas en directo en La 1 en horario de máxima audiencia? ¿Qué harían los trabajadores de la sanidad pública? ¿Qué harían las personas en paro?

El sindicato ha justificado esta petición porque "son muchas las personas" que creen que los actores tienen "la responsabilidad de aprovechar el altavoz" del que disponen "y del que tanta gente carece".

La polémica causada tras el "no a la guerra" de 2003 ha hecho que el presidente de la Academia, Enrique González Macho, pidiera que se mantenga la esencia de los Goya.

Pese a la petición, algunos artistas han tomado la decisión de no acudir a este evento. Este es el caso de Tristán Ulloa, que ha anunciado, a través de su cuenta en Twitter, que no asistirá a la ceremonia de entrega. "Por disconformidad con las directrices bajo las que se llevará a cabo la gala de los Goya he decidido no participar en ella. Salud y libertad", ha escrito.

"El Gobierno dice que esta noche lo más importante es el cine español. Todos sabemos lo importante que hemos sido siempre para nuestro Gobierno", ha añadido.

La escritora Lucía Etxebarria ha ido más allá y ha escrito en Twitter: "Wert es tonto, y espero que en los Goya alguien lo deje claro".