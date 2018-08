Economía

El PNV pide al PP que acelere el ritmo de construcción del TAV

Redacción

04/03/2013

Aitor Esteban cree que no es de recibo 'que se mantenga el ritmo en el ramal guipuzcoano y no se mantenga en los otros', que son competencia del Gobierno de Rajoy.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha mostrado su preocupación por la evolución de las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV), ya que, según ha especificado, el Gobierno central está bajando "a un 30%" el ritmo de construcción de la 'Y vasca', por lo que ha pedido al PP que "acelere".

En relación al proyecto del TAV, ha señalado que su grupo va a intentar que no se vea paralizado como consecuencia de los recortes, pero ha indicado que el "peso principal" de esta infraestructura lo lleva el Gobierno del Estado. "Si no habilita, no encomienda la gestión de manera que se pueda ir descontando del pago del Cupo otros tramos, me temo que la práctica está marcando eso", ha apuntado.

Esteban ha señalado que el Gobierno central traslada el mensaje de que se va a seguir manteniendo el ritmo y "se habló de que, más o menos, mantendrían un 70% del ritmo". Sin embargo, el portavoz jeltzale ha apuntado que, en estos momentos, "por problemas de tesorería o de lo que sea, la realidad es que está bajando absolutamente el ritmo a un 30%".

En este sentido, ha manifestado su preocupación, no sólo por estos hechos, sino por lo que tiene que ver con las conexiones del TAV y, en concreto, ha apuntado que el Gobierno central todavía no ha licitado el tramo entre Vitoria y Burgos. "De hecho no está ni redactado el proyecto", ha añadido.

Por ello, ha indicado que el PP debería "acelerar para dar sentido a toda la obra" y ha añadido que "lo que no es de recibo es que se mantenga el ritmo en el ramal guipuzcoano y no se mantenga en los otros", en referencia a los que competen al Gobierno central.

Por otra parte, se muestra optimista respecto a que, finalmente, las cajas vascas puedan mantener el control de Kutxabank y se despejen las dudas que surgieron después de que se estableciera como una de las condiciones del rescate a la banca española que las cajas no podrán tener mayoría en sus bancos filiales. Las conversaciones con Europa van en "buena dirección", ha indicado. Esteban ha manifestado que el otro día le "arrancaron" al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, la afirmación de que no veía "justo" que, quien ha gestionado "correctamente, se vea privado de la gestión a futuro".

También ha manifestado que se han producido reuniones, tanto a nivel técnico como a nivel político, entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el consejero vasco, Ricardo Gatzagaetxebarria, para intentar desbloquear la comisión técnica que debe abordar cuestiones como la nueva Ley del Cupo. El diputado del PNV ha manifestado que los primeros contactos han sido "positivos" para las dos partes, aunque los frutos "no los vamos a ver mañana por la mañana".