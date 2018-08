'Financial Times' premia a MCC

Economía

21/03/2013

El diario londinense ha entregado a la Corporación Mondragon el premio 'Boldness in Business'. A este premio internacional optaban un total de 260 empresas a nivel mundial.

Noticias (1) MCC inaugura dos nuevas plantas en China

La Corporación Mondragon ha resultado ganadora del premio 'Boldness in Business' (Audacia en los Negocios), que celebra su quinta edición, en la categoría "Drivers of change" (impulsores del cambio) que anualmente organizan el diario londinense Financial Times y la corporación india Arcelor Mittal.

Según ha informado la corporación, la ceremonia de entrega de estos reconocimientos al mundo empresarial se celebró el miércoles en el edificio RIBA del Instituto de Arquitectos Británicos, en Londres.

En el evento participaron representantes de empresas a nivel mundial, los directores generales de Financial Times y Arcelor Mittal, Lionel Barber y Lakshmi Mittal, respectivamente, y el alcalde de Londres, Boris Johnson.

El encargado de recoger el premio por parte de Mondragon fue el director de Operaciones Internacionales, Josu Ugarte, quién señaló que este reconocimiento "nos permite seguir proyectando nuestra corporación de forma global y lanzar nuestra propuesta para construir una sociedad más justa, solidaria y equitativa".

Ganadora entre 260 empresas

A este premio internacional optaban un total de 260 empresas a nivel mundial que habían sido designadas por el jurado del premio. Las empresas finalistas a este premio fueron la petrolera americana Continental Resources, la corporación china de maquinaria industrial Sany Heavy Industry, el grupo indio multisectorial Tata Group, el holding japonés del entretenimiento Square, la editora alemana Axel Springer, y la Corporación Mondragon.

El grupo vasco fue el vencedor de este premio "por lo que representa en términos de una nueva propuesta real de modelo de negocio, 'Humanity at work', basada en la cooperación, en el trabajo colectivo, en la solidaridad, y en la implicación de las personas en el ámbito laboral".