Gipuzkoa dice que en la reunión con Urkullu no se alcanzaron acuerdos

Redacción

09/05/2013

El PNV no contempla un escenario en el que Gipuzkoa no participe en el acuerdo entre el Gobierno y las diputaciones.

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, ha asegurado hoy que el lehendakari, Iñigo Urkullu, no presentó ayer "ningún plan" a los diputados generales y que de la reunión no se salió con "ningún acuerdo".

"No hay ningún plan. Creo que es una idea muy importante. No salimos con un acuerdo y eso también es muy importante. Pensamos que Urkullu ha querido vender una foto con un guión escrito de antemano", ha destacado Ugarte en una rueda de prensa.

Ha opinado que el lehendakari tiene "una incapacidad por sus dificultades para llegar a acuerdos" y por esa razón convocó la reunión con las diputaciones y Eudel.

Ha mostrado la disposición del gobierno foral de Bildu para pactar medidas con las que salir de la crisis económica, pero ha advertido de que los foros más adecuados para abordar cómo se emplearían los nuevos fondos si se flexibilizara el objetivo del déficit son el Parlamento Vasco y las Juntas Generales de los tres territorios.

Además, ha considerado que es conveniente aclarar a los ciudadanos que el dinero al que se hizo referencia en la reunión para reactivar la economía procedería del endeudamiento de las instituciones. "Parece que se hable de que tenemos ya 245 millones en una caja y eso no es real", ha destacado.

EL PNV DESCARTA QUE GIPUZKOA SE DESCUELGUE

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha opinado hoy que el acuerdo entre el Gobierno, las diputaciones y Eudel "es un paso" y ha dicho que no contempla un escenario en el que Gipuzkoa no participe del mismo.



Egibar ha asegurado que descarta que Gipuzkoa se vaya a descolgar de la posibilidad de materializar determinados proyectos "que pueden estar en el pensamiento de la Diputación guipuzcoana pero que ahora no pueden ser operativos por falta de financiación".



En este sentido, ha considerado que al margen de que las aspiraciones de Gipuzkoa vayan más lejos, "por un sentido del realismo" en la política, si este territorio se sumase al acuerdo podría hacer realidad "proyectos que están en cartera".



No obstante, ha declinado especular sobre esta cuestión y ha recordado que se creará una comisión delegada para desarrollar los proyectos o iniciativas que cada diputado general y que Eudel planteen.