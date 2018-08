Economía

Reforma de las pensiones

Los pensionistas perderán un 40% de capacidad adquisitiva hasta 2050

David Pérez | eitb.com

01/10/2013

El catedrático de la UPV-EHU Ignacio Zubiri acusa al Gobierno de Rajoy de "engañar a la gente" por asegurar que las pensiones subirán.

La reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que desliga la revalorización de estas prestaciones del IPC, provocará que la pensión media baje "en torno al 40%" hasta el año 2050, según ha advertido el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), Ignacio Zubiri.

Entrevistado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Zubiri ha acusado al Ejecutivo español de "engañar a la gente" por asegurar que las pensiones subirán un 0,25% gracias a la reforma.

El catedrático pone un ejemplo gráfico: por mucho que las pensiones suban un 0,25% nominalmente, si la inflación sube un 1,5%, como es previsible, los pensionistas perderán al año más de un punto de capacidad adquisitiva. En este contexto, Zubiri se pregunta: "¿Sales ganando o perdiendo?". A lo que él mismo se responde: "¡Perdiendo!".

"La ministra [Fátima Báñez] y sus asesores se debieron saltar la lección 1 del curso 1 de economía, que dice que lo relevante no son las variables nominales, sino las reales; lo demás es ilusión monetaria", asevera.

Como excepción, Zubiri cita que las pensiones no contributivas no se verán afectadas por la reforma, porque se financian con impuestos: "El único problema es determinar cuál es el mínimo a recibir, pero no están afectadas por la reforma".

Por otra parte, este experto ha criticado que el Gobierno de Rajoy reforme las pensiones en base a la coyuntura de crisis actual, porque la economía se va a recuperar. "La economía son ciclos, y por tanto no se puede reformar pensando que la situación actual va a ser la permanente".

Propone asimismo una alternativa para generar más recursos: "Hay un margen fiscal tan amplio que si se empleara bien a medio plazo se deberían crear muchos más recursos; no me refiero a aumentar los impuestos a quienes ya pagan, sino que paguen quienes no pagan. Hay un margen muy amplio para aumentar la recaudación sin que los que ya pagan, los asalariados principalmente, tengan que pagar más".

¿Y los planes de pensiones privados?

Ante la pérdida de capacidad adquisitiva que sufrirán todos los pensionistas (tanto los que ya están jubilados como los que se jubilarán a partir de ahora), Zubiri no considera que los planes de pensiones privados sean la panacea: "Los sistemas privados en el mundo en general y en España en especial se han mostrado ineficientes, porque para que produzca las rentabilidades que se han vendido de cara al cliente tiene que invertirse en bolsa, y sabemos cómo va la bolsa".

El catedrático de la UPV-EHU insiste: "No nos debemos engañar, un plan privado no va a producir altas rentabilidades, no se puede esperar un 4 o un 5%, sino un 2% o un 3% con suerte".

Zubiri explica asimismo que las familias dedican la mayor parte del ahorro a pagar la vivienda, "por lo que lo que les queda para pensiones es muy reducido".

"Es prácticamente imposible vivir desahogados en la jubilación. La paradoja es que quien puede [pagar un plan de pensiones privado] no lo necesita", sentencia.