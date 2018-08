Economía

Entrevista en Radio Euskadi

Aburto: 'Euskadi debe ser atractiva y evitar casos como el de Tubacex'

Redacción

28/10/2013

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan Mari Aburto, ha asegurado que Euskadi tiene que buscar "ser más atractiva" para las inversiones para evitar casos como el de la alavesa Tubacex, que abrirá una planta en Cantabria.



En declaraciones a Radio Euskadi', Aburto ha asegurado que "es una mala noticia" que Tubacex haya decidido trasladar parte de la producción a Cantabria. A su juicio, es necesario tomar medidas "para que seamos atractivos con la fiscalidad, con unas relaciones laborales en términos de no conflictividad, y empresas competitivas".



"Tenemos mucho que aprender para ser un territorio atractivo. Siempre lo hemos sido y no tengo ninguna duda de que lo vamos a seguir siendo, pero quizá tenemos que tomar algunas decisiones que afecten a las relaciones laborales y la financiación de la actividad, con una fiscalidad que resulte atractiva, como se está haciendo en otros territorios en los que no se juega con la fiscalidad, pero sí con el valor del suelo, las instalaciones, etc.".



En lo que respecta a la situación de Fagor Electrodomésticos, Aburto ha insistido en que el Gobierno "está volcado" en el asunto pero es el Grupo Mondragón" el que "tiene que decidir hacia dónde quiere ir".



El Ejecutivo, ha aseverado, está "dispuesto a acompañar en ese proceso", pero la "decisión primera tiene que ser del Grupo Mondragón". A su juicio, es necesario "trabajar en una reestructuración que salve cuantos más puestos de trabajo, mejor".

Sistema de pensiones

Por otro lado, Aburto se ha mostrado partidario de subir las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto de empresas como de trabajadores, para "mantener" el sistema de pensiones.



"Si a la gente le preguntamos si está dispuesto a pagar más para tener un buen sistema de pensiones y de atención a la dependencia, la respuesta mayoritaria va a ser que sí", ha asegurado.