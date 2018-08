Economía

Presupuestos 2014

El PSE advierte de que no dará 'un cheque en blanco' al Gobierno Vasco

Redacción

26/11/2013

No presentará enmienda a la totalidad, y se inclina por "una abstención crítica", aunque ha precisado que la negociación "no acaba hasta el último día".

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha anunciado que su partido ha decidido "facilitar" la aprobación de los Presupuestos vascos para 2014 y no presentar enmienda a la totalidad al proyecto, pero ha advertido de que esto no supone "un cheque en blanco" para el Gobierno Vasco. Según ha explicado López, por el momento, su formación se inclina por "una abstención crítica", aunque ha precisado que la negociación presupuestaria "no acaba hasta el último día".

En una rueda de prensa en Bilbao, el secretario general del PSE-EE ha señalado que, tras analizar el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno Vasco y fruto de las negociaciones mantenidas en las últimas semanas, el PSE ha decidido no presentar enmienda a la totalidad y "facilitar" su aprobación. Ha apuntado que el acuerdo fiscal con el PNV tiene "impacto y está recogido en los presupuestos" de 2014, y asegura que el proyecto "recoge en parte los requerimientos" de los socialistas vascos, entre ellos "un incremento de recursos públicos gracias a la reforma fiscal pactada con el PNV, a la que posteriormente se ha sumado el PP", y "más ayudas a la economía real de Euskadi".

No obstante, ha advertido de que el apoyo a los presupuestos no supone "un apoyo ciego" al Gobierno Urkullu, sino que el PSE mantendrá una "posición de exigencia con el Gobierno Vasco para hacer cumplir los acuerdos alcanzados en septiembre". "Vamos a dar una oportunidad al Gobierno Vasco, pero no es un cheque en blanco", ha señalado.

López ha dicho tener "muy claro" que los del Gobierno del PNV "no son los presupuestos que habríamos hecho los socialistas, pero por encima de esto, creemos que Euskadi no se puede permitir otro año perdido como éste".