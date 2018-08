Economía

Balance 2013

Rajoy: '2014 será el año del inicio de la recuperación económica'

Redacción

27/12/2013

El presidente de España afirma que 2013 acabará con menos parados que en 2012, algo que no ocurre desde el año 2006.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha asegurado que 2014 será el año "del inicio de la recuperación económica" para el Estado.

Rajoy ha comenzado a las 13:20 horas la comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance de la gestión del Ejecutivo en el último año, en la que sus primeras palabras han sido para agradecer el esfuerzo de todos los españoles "en una etapa que ha sido difícil".



En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, el presidente ha comenzado refiriéndose a la situación económica y agradeciendo a todos los españoles su "esfuerzo, coraje y responsabilidad" para "afrontar el final de esta etapa que ha sido tan dura, tan larga y tan difícil".



"2012 fue el año del ajuste, 2013 ha sido el de las reformas y 2014 será el del inicio de la recuperación económica en nuestro país", ha dicho el presidente del Gobierno.

"Hoy puedo decir que 2014 será un año mucho mejor, con más actividad y más crecimiento de la economía", ha señalado Rajoy.



Pese a que se ha mostrado convencido de que 2014 será un año "mejor", ha reconocido que no se siente satisfecho del todo porque el objetivo global de la legislatura, crecer y crear empleo, aún está lejos del nivel que se persigue. "No puedo ni mucho menos considerarme satisfecho con la situación", ha dicho.



De hecho, ha garantizado que el Ejecutivo perseverará en las reformas porque "queda mucho camino" y el Gobierno no va a desfallecer ahora que empieza a recoger los frutos de las reformas. "Al Gobierno no le faltará el ánimo y estoy absolutamente convencido de que a los españoles tampoco", ha concluido.

Por otro lado, Rajoy ha asegurado que, aunque la mejora de las cifras macroeconómicas "aún no llega en su plenitud a la vida diaria de los españoles", es de esperar que cuando acabe 2013 "el número de parados registrados en los Servicios Públicos de Empleo será inferior al del año pasado", algo que no ha ocurrido desde 2006.



"También los datos de afiliación a la Seguridad Social permiten avanzar que en pocos meses el número de cotizantes volverá a crecer de forma consistente", ha añadido, para apostillar que "el año que viene habrá menos personas en paro y más trabajando y cotizando a la Seguridad Social".



Hace un año dije que 2013 iba a ser muy duro, sobre todo en sus primeros seis meses, pero también que las cosas empezarían a mejorar en la segunda mitad. Pues bien, los hechos nos han dado la razón".



Con este aval, el jefe del Ejecutivo ha recalcado que la OCDE ha realizado una valoración "muy positiva" de la reforma laboral, y también ha manifestado que si la inflación sube sólo unas décimas al cierre del año "será bueno para los pensionistas", que en 2013 vieron incrementada sus prestaciones ligeramente.