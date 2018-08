Política

Balance

La oposición critica el balance de Rajoy en un año de paro y recortes

27/12/2013

La oposición ha coincidido en criticar el balance de "idílico" y consideran que ha traído más paro, más desigualdad y mas recortes sociales, de derechos y de libertades.

Los principales partidos de la oposición han coincidido en criticar el balance "idílico" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hace de su gestión en el último año, que consideran que solo ha traído más paro, más desigualdad y mas recortes sociales, de derechos y de libertades.

Los principales partidos de la oposición han coincidido en criticar el balance "idílico" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hace de su gestión en el último año, que consideran que solo ha traído más paro, más desigualdad y mas recortes sociales, de derechos y de libertades. Esa es la visión del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, quienes, en contra de lo que ha dicho Rajoy, creen que no se puede hablar de recuperación económica mientras sigan existiendo millones de trabajadores sin empleo y familias en situación de empobrecimiento.

Rubalcaba ha definido el pasado año como el de las tres crisis: la económica y social, la política y la territorial, y ha destacado que ha sido el año del paro, el empobrecimiento, la desigualdad, la contabilidad B, el retroceso en derechos y libertades y en el que las tensiones entre España y Cataluña se han "agudizado", sin que el Gobierno haya hecho nada por evitarlo. El líder del PSOE le ha pedido prudencia al presidente y le ha aconsejado que "no se cuelgue medallas que no son suyas" y "no huya de sus marrones, que los tiene", al tiempo que ha lanzado un mensaje a los españoles, a quienes ha augurado que "la pesadilla acaba" y que lo que ha hecho el Gobierno del PP "contra todos" en esta legislatura, lo derogarán "entre todos" en la próxima.

Críticas muy similares a las pronunciadas por coordinador federal de IU, que ha arremetido contra el "triunfalismo" del presidente del Gobierno al presentar un "relato idílico" de un "año negro" en el que "los únicos que han dejado atrás lo peor de la crisis" son los banqueros, los especuladores y los defraudadores. Cayo Lara cree que en 2013 no se ha abierto "la puerta a la esperanza" ni en la creación de empleo, ni en la recuperación económica y que el Gobierno de Rajoy está "profundamente lastrado" por los poderes financieros, por una ideología "ultraconservadora" y por el caso Bárcenas, que el PP ha "tratado de tapar" durante el último año.

CiU, por su parte, ha lamentado la "falta de iniciativa política" de Rajoy en su gestión respecto a Cataluña, un ámbito en el que, según el portavoz de la coalición nacionalista en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, el presidente "suspende claramente" Duran Lleida insiste en que Cataluña está planteando "una autorización a partir de los mecanismos constitucionales" y en que Rajoy "sabe que puede autorizar un referéndum que no sea vinculante y por tanto no afecta al artículo 2 de la Constitución".

Por último, la líder de UPyD, Rosa Díez ha demandado a Rajoy "menos cháchara y más sentido de la realidad" y "más respeto a los ciudadanos que están sufriendo las consecuencias de la ineptitud de su Gobierno y de sus políticas de recortes". Según Rosa Díez, que cree que el jefe del Ejecutivo ha proferido una serie de "mentiras encadenadas" al presentar su balance de 2013, "lo peor no son las medidas, lo peor son las mentiras y la incompetencia".EFE