Huelga en la Villavesa

TCC y el comité llegan a un preacuerdo que someterán a refrendo

Redacción

06/01/2014

Comité de empresa y dirección de TCC han llegado hoy a un preacuerdo, con la mediación de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que mañana someterán a refrendo de los trabajadores antes de decidir la desconvocatoria de la huelga que mantienen desde el pasado 16 de diciembre.



El acuerdo cuenta con el apoyo de todos los sindicatos presentes en el comité, excepto LAB, aunque su contenido no va a ser revelado hasta no someterlo a la votación de los trabajadores en asamblea, han informado fuentes del comité. Aun así, el portavoz del comité de empresa ha adelantado que el acuerdo permitiría la retirada los expedientes abiertos a trabajadores durante la huelga.



El acuerdo ha tenido lugar en la vigésimo segunda jornada de huelga del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona y tras unos días en los que comité de empresa y la dirección de TCC se han mantenido en "plenas negociaciones", con la Mancomunidad como intermediaria.



El pasado sábado, la Mancomunidad logró de la dirección de TCC el compromiso de mantener vigente el acuerdo marco que fue rechazado ese mismo día de madrugada por los trabajadores en asamblea.



La Mancomunidad instó a la negociación para la resolución del conflicto y pidió a la plantilla "una reflexión serena y sosegada" al entender que "la tensión del momento y la premura en la toma de la decisión no permitió una interpretación correcta de la propuesta formulada".



Esta propuesta recogía cuestiones como el mantenimiento del empleo, el compromiso de hacer indefinidos a más de 25 trabajadores, distribuir la rebaja salarial en distintos conceptos para reducir el efecto en nómina, el archivo de los expedientes sancionadores y la renuncia a iniciar acciones legales en el caso de que la huelga fuera declarada como ilegal, entre otras cuestiones.