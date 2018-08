Economía

Transferencia del Estado

Los siete nuevos impuestos que gestionará Euskadi

David Pérez | eitb.com

16/01/2014

Entre los nuevos tributos se encuentra el de loterías, que permitirá recaudar a las haciendas vascas el 20% del importe de los premios de los sorteos.

El Gobierno español transferirá este jueves a Euskadi la gestión de siete nuevos impuestos que hasta ahora no estaban recogidos en el Concierto Económico. En concreto, estos son los nuevos tributos que a partir de ahora recaudarán las haciendas vascas:

- Impuesto especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas

- Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito

- Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica

- Impuesto sobre la producción y almacenamiento de combustible nuclear

- Impuesto especial sobre hidrocarburos

- Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero

- Impuesto sobre actividades de juego

Las claves de la transferencia

- Las administraciones vascas han acordado con el Estado que la transferencia del impuesto sobre loterías tenga un efecto retroactivo al 1 de enero de 2013, gracias a lo que, por ejemplo, la Hacienda guipuzcoana recaudará el 20 % del importe del premio Gordo de Navidad que cayó en Arrasate el pasado 22 de diciembre.

- El acuerdo no incluye la liquidación del Cupo -la cantidad que Euskadi paga al Estado por las competencias no transferidas- de los seis últimos años dado que no se han zanjado las discrepancias sobre estas cuantías que existen entre ambos gobiernos.

- El acuerdo será firmado por los gobiernos vasco y español y las tres diputaciones forales, por lo que se trata del primer gran acuerdo que firma con el Estado la izquierda abertzale, en cuyas manos está la Diputación Foral de Gipuzkoa.