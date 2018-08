Economía

Aportaciones de Eroski

Los afectados creyeron que compraban depósitos a 5 años

David Pérez | eitb.com

21/01/2014

Un juzgado de Bilbao ha dado comienzo este martes al juicio por las aportaciones subordinadas de Eroski.

El juzgado de lo Mercantil de Bilbao ha dado inicio este martes al juicio por la demanda que la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) interpuso contra las aportaciones financieras, conocidas como deuda subordinada perpetua, emitidas por Eroski y que comercializaron BBVA y otras entidades financieras. El proceso judicial tratará de esclarecer si los compradores sabían lo que estaban comprando.

Durante la primera sesión del juicio, los primeros afectados en declarar han explicado que adquirieron estas aportaciones creyendo que se trataban de depósitos a plazo fijo con un vencimiento a 5 años, cuando lo cierto es que son productos de carácter perpetuo y su rentabilidad no está garantizada, lo que ahora puede provocar que pierdan todos o la mayor parte de sus ahorros.

Uno de los demandantes ha detallado que recibió hasta tres llamadas por parte del BBVA, en las que un gestor de confianza le vendió la "virtudes" de este producto, hasta que finalmente decidió comprar.

Por su parte, el representante del BBVA ha reconocido que estas aportaciones "no eran un buen producto para quien no quisiera riesgos", y que "no" informó a sus clientes de que podrían perder todo su dinero.

Sin embargo, ha añadido que el BBVA "tan solo era una comercializadora" del producto y que la publicidad estaba en manos de Eroski.

En ese sentido, el director financiero de Eroski, Josu Ugarte, ha asegurado que las aportaciones "eran productos legales, convalidados por el mercado y por la CNMV", y que además su compañía "explicó el riesgo del producto".

Según Ugarte, sacaron al mercado este tipo de productos porque estaban "en expansión" y necesitaban financiación para "reforzar la estructura del balance".

Adicae ha demandado a Eroski por publicidad engañosa y reclama al BBVA la nulidad de los contratos de compra de estas aportaciones y que, por tanto, devuelva a sus clientes lo que invirtieron en ese producto.

La Fiscalía no se ha pronunciado de momento y esperará al juicio para definir su postura.

El inicio del juicio ha llegado pocos días después de que trascendiera la propuesta realizada por Eroski a los poseedores de las aportaciones, que consiste en una quita del 30%, la devolución de un 15% en metálico y la inversión de un 55% en un bono a doce años.

Las asociaciones de afectados, incluida Adicae, han rechazado la oferta y reclaman la devolución de todos sus ahorros.

Tres demandantes se retiran del juicio; 68 continúan



Adicae presentó esta demanda colectiva en representación de 71 consumidores que compraron ese producto, aunque momentos antes del inicio del juicio tres han retirado la demanda tras llegar a un acuerdo amistoso con estas entidades para canjear sus bonos.

Según ha explicado el presidente de Adicae en Euskadi, Santiago Pérez, los otros 68 mantienen viva su demanda por considerar que la compra de las aportaciones fue una "estafa colectiva" por la deficiente información con la que se pusieron en el mercado.

Pérez ha manifestado su satisfacción de que en Euskadi, por primera vez, haya un juicio colectivo en defensa de los consumidores ante un "fraude" que atrapó a 30.000 ahorradores minoritarios y particulares.