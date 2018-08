Economía

Contra Eroski y BBVA

El juicio por las subordinadas quedará hoy visto para sentencia

Redacción

22/01/2014

Ayer se escuchó a las partes. Los afectados aseguran que no recibieron información suficiente, y BBVA y Eroski señalaron que eran productos "legales".

El juzgado de lo Mercantil de Bilbao celebra hoy la segunda y última sesión por la demanda que la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) interpuso contra las aportaciones financieras, conocidas como deuda subordinada perpetua, emitidas por Eroski y que comercializaron BBVA y otras entidades financieras. El proceso judicial trata de esclarecer si los compradores sabían lo que estaban comprando.

En la sesión de ayer, los afectados explicaron ante el juez que adquirieron estas aportaciones creyendo que se trataban de depósitos a plazo fijo con un vencimiento a 5 años, cuando lo cierto es que son productos de carácter perpetuo y su rentabilidad no está garantizada, lo que ahora puede provocar que pierdan todos o la mayor parte de sus ahorros.

Uno de los demandantes afirmó haber recibido hasta tres llamadas por parte del BBVA, en las que un gestor de confianza le vendió la "virtudes" de este producto, hasta que finalmente decidió comprar.

Por su parte, el representante del BBVA reconoció que estas aportaciones "no eran un buen producto para quien no quisiera riesgos", y que "no" informó a sus clientes de que podrían perder todo su dinero.

Sin embargo, ha añadido que el BBVA "tan solo era una comercializadora" del producto y que la publicidad estaba en manos de Eroski.

En ese sentido, el director financiero de Eroski, Josu Ugarte, ha asegurado que las aportaciones "eran productos legales, convalidados por el mercado y por la CNMV", y que además su compañía "explicó el riesgo del producto".

El juicio quedará hoy visto para sentencia, tras escuchar las conclusiones.