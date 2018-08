Economía

Vacaciones Fiscales

Erkoreka cree que la multa de la UE es una 'cuestión menor'

Redacción

23/01/2014

Sin embargo, las diputaciones forales vascas consideran que la multa propuesta por la Abogacía General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es "excesiva".

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha considerado hoy que una multa de UE, aunque sea de 50 millones de euros, por no recuperar las ayudas concedidas con las "vacaciones fiscales" es una "cuestión menor", ya que lo importante es la capacidad fiscal de las Diputaciones forales, que el Tribunal de Luxemburgo no cuestiona.



La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Eleanor Sharpston ha recomendado hoy imponer una multa de 50 millones de euros a España por no haber recuperado a tiempo las diputaciones forales las llamadas "vacaciones fiscales" vascas, unas ayudas de los años 90 declaradas ilegales por este tribunal.



La jurista comunitaria da la razón a la Comisión Europea (CE), que había solicitado la imposición de una sanción financiera contra España, aunque reduce la cuantía frente a lo que había reclamado Bruselas, unos 64 millones, a 50 millones, la más alta que ha impuesto esta corte judicial.



En declaraciones a los periodistas en un acto en Bilbao, Erkoreka ha instado "a todas las partes", en referencia al abogado del Estado, a defender las posiciones de las Diputaciones en este litigio para que la sentencia del Tribunal de Luxemburgo no siga las conclusiones de la abogada general, como hace habitualmente.



El portavoz del Gobierno Vasco ha defendido la actuación, "con corrección y rigor", de las diputaciones forales en la recuperación de las vacaciones fiscales, ya que parte de esas ayudas, según su interpretación, eran "perfectamente legales" y no debían ser devueltas por las empresas beneficiarias.



Además, Erkoreka ha recalcado que lo importante es que la capacidad normativa en fiscalidad de los territorios forales no es cuestionada por la Unión Europea.

Las diputaciones vascas creen que la multa propuesta por la UE es "excesiva"

Las diputaciones forales vascas consideran que la multa propuesta por la Abogacía General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no recuperar a tiempo las llamadas "vacaciones fiscales" vascas es "excesiva", aunque han recordado que la decisión definitiva corresponde al propio tribunal.

Tras conocerse el dictamen de la Abogacía europea, la Diputación Foral de Bizkaia ha estimado "excesiva y desproporcionada" su propuesta de multa porque las ayudas han sido recuperadas en su totalidad. En un comunicado, la institución foral vizcaína ha recalcado que no comparte los criterios de la abogada y ha recordado que la decisión "vinculante" llegará cuando se dicte la sentencia. Además, ha criticado que la jurista europea no haya tenido en cuenta la situación de "crisis e incertidumbre" económica para las empresas tanto en el momento en que se concedieron los incentivos como en la actualidad.

La Diputación de Gipuzkoa ha coincidido con Bizkaia a la hora de destacar la elevada cuantía de la sanción propuesta. Fuentes del Departamento de Hacienda de Gipuzkoa han subrayado en declaraciones a Efe que la letrada ha constatado que la recuperación de las ayudas no comenzó a efectuarse de "forma significativa" hasta cuatro años después de la sentencia, que data de 2006, por lo que la responsabilidad de aquella gestión no corresponde al actual gobierno foral, que tomó posesión en 2011.

El diputado general de Araba, Javier de Andrés (PP), ha explicado a Efe que no ha tenido ocasión de leerse a fondo el dictamen de la Abogacía y que lo importante no es la cuantía de la multa, sino conocer si "admite" los postulados defendidos por las diputaciones. El mandatario alavés, que se encuentra en Madrid participando en Fitur, ha subrayado también la importancia de conocer "cómo va a afectar a las empresas" la resolución que finalmente adopte el tribunal europeo sobre las vacaciones fiscales y que "algunas fuentes apuntan a que podría ser antes de este verano".