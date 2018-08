Economía

Medidas de seguridad insólitas

Bilbao se blinda para el foro económico

02/03/2014

UGT, CCOO y USO han ralizado una manifestación, bajo el lema 'Stop austericidy-FMI Pikutara!' en contra de la cumbre. A las 20:00 horas, acto de bienvenida a los asistentes al foro.

La Ertzaintza ha organizado un dispositivo de seguridad, en colaboración con otros Cuerpos policiales, sin precedentes, para el lunes en Bilbao con el objetivo de que se desarrollen sin problemas la cumbre económica internacional, los actos de repulsa de ese foro y la actividad diaria de la capital.

El departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha informado de que la Ertzaintza ha diseñado un operativo especial de seguridad para el próximo lunes, 3 de marzo, ante la celebración de la cumbre económica Foro Global España 2014 en el Museo Guggenheim de Bilbao.

Está previsto que al mismo asistan el Rey, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el lehendakari, Iñigo Ukullu, además de otros representantes institucionales y de grandes empresas como el BBVA, Telefónica e Iberdrola.

Habrá unos mil agentes de policía; la Ertzaintza se ocupará de la seguridad ciudadana y la Policía Nacional de los asistentes a la cumbre. En los hoteles habrá, además, una vigilancia especial.

Ante esa cita, organizaciones sociales, sindicatos y EH Bildu han anunciado que se manifestarán en las calles de Bilbao para manifestar su rechazo a esa cumbre.

'Troika Go Home'

Dentro de los actos de protesta convocados bajo el lema 'Troika Go Home', sindicatos y organizaciones sociales vascas partirán mañana, lunes, en manifestación a las 10:00 horas de dos puntos diferentes - las plazas del Sagrado Corazón y Arriaga -, se unirán en la Plaza Moyúa y, desde ahí se acercarán hasta las inmediaciones del Guggenheim.

La secretaria general de LAB Ainhoa Etxaide ha pedido a las instituciones vascas "que no acudan a ese foro económico y, sobre todo que no aplaudan y les den la bienvenida" en nombre de los vascos, porque los ciudadanos "no les han invitado".

Ha hecho "un llamamiento a los trabajadores a salir a la calle" para mostrar su rechazo a las políticas de la 'troika' y reprochar a los representantes de instituciones, de la banca y de las multinacionales que participarán en ese encuentro "como responsables" de "la precariedad, la pobreza y los recortes de derechos".

Despliegue policial

Por ello, la Ertzaintza ha organizado un dispositivo con el triple objetivo de "garantizar la seguridad para que el programa de actividades de la cumbre pueda desarrollarse de acuerdo a las predicciones de los organizadores", garantizar también "el derecho a manifestación de todos aquellos colectivos que lo hayan comunicado previamente", así como "garantizar la seguridad de los ciudadanos que desarrollarán sus actividades cotidianas" en Bilbao.

El operativo se ha previsto en coordinación con las fuerzas policiales que, de acuerdo a sus respectivas competencias, se ocuparán de aspectos concretos de la seguridad cumbre, desde la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y la Casa Real, hasta la Policía Municipal de Bilbao.

Manifestación el domingo

Miles de personas han recorrido este domingo las calles de Bilbao para denunciar "las políticas de austeridad y de recortes" y en contra del foro económico que este lunes se celebrará en el Museo Guggenheim, que han calificado de "despropósito".

La manifestación, convocada por CC.OO., UGT y USO de Euskadi, ha contado con el respaldo de la Confederación Europea de Sindicatos, entidad que agrupa a 60 millones de personas afiliadas en 35 países y cuyo secretario general adjunto, Jozef Niemiec, ha estado presente.

Asimismo, los secretarios generales del PSE-EE de Bizkaia y Araba, José Antonio Pastor y Txarli Prieto, respectivamente, han tomado parte en un marcha encabezada por una pancarta en la que se podía leer 'Stop austericidy-FMI Pikutara!' y que también contaba con el apoyo de formaciones como Ezker Batua y Ezker Anitza.

Al inicio de la manifestación, el secretario general adjunto de la Confederación Europea de Sindicatos, Jozef Niemiec, se ha mostrado contrario a las "medidas de austeridad planteadas por la Troika" y ha abogado por llevar a cabo un plan de inversiones para "invertir en empleos de calidad y obras públicas que puedan ayudar a reactivar la economía".