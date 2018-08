Economía

Fagor presentará la próxima semana al juez la petición de liquidación

14/03/2014

Con la entrada en fase de liquidación, los posibles compradores interesados en parte o la totalidad de la cooperativa podrán presentar sus ofertas en firme.

La dirección de Fagor Electrodomésticos presentará la próxima semana en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San Sebastián la solicitud para la liquidación definitiva de la empresa, tras no poder llegarse a un acuerdo con los acreedores. Con la entrada en fase de liquidación, los posibles compradores interesados en parte o la totalidad de la cooperativa podrán presentar sus ofertas en firme.

Este mismo juzgado de San Sebastián, encargado del concurso de acreedores de Fagor Electrodomésticos, no ha concedido autorización a la venta de las marcas de Fagor Ireland Brandt, Dietrich, Vedette, Sauter y Easycook, solicitada por Cevital y cuyo importe ascendía a 25 millones de euros, y ha determinado que concederá autorización a una oferta "mejorada", si la misma asciende a 35 millones y cumple otra serie de premisas.

En declaraciones a Europa Press, fuentes de la cooperativa del Grupo Mondragon han eludido valorar la decisión del juez de rechazar la oferta de Cevital y han señalado que será ahora la multinacional argelina la que deberá pronunciarse sobre si eleva su oferta o la retira. En todo caso, han destacado que Cevital, si no compra las marcas de la cooperativa en Francia, no va a comprar la parte española de Fagor Electrodomésticos.

Aparte de la oferta de Cevital, hasta que no se entre en fase de liquidación y no se empiecen a recibir las ofertas formales, no se sabrá quién está interesado en qué partes del negocio de Fagor Electrodomésticos. No obstante, cerca de una decena de empresas han manifestado su interés en ciertas partes del negocio de la cooperativa, sin presentar aún oferta alguna.