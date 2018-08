Economía

Bizkaia aliviará el trato fiscal para los cooperativistas en crisis

19/05/2014

Por unanimidad, PNV, EH Bildu, PSE-EE y PP, han aceptado una proposición que busca evitar un coste fiscal añadido a los trabajadores y a la vez socios de las empresas que atraviesan dificultades.

Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado hoy en comisión una propuesta de la Diputación foral para evitar que los trabajadores de cooperativas en concurso de acreedores, como Edesa, deban cotizar fiscalmente por las aportaciones hechas a la empresa pero no recuperadas.



El diputado vizcaíno de Hacienda, José María Iruarrizaga, ha explicado en la comisión que con este tratamiento tributario alternativo se pretende "amparar" a dichos trabajadores de las "consecuencias desproporcionadas" que les puedan afectar por la situación de crisis de la cooperativa.



La medida obedece a que la actual situación de crisis económica ha provocado el cierre de numerosas sociedades cooperativas y laborales, de forma que, a la hora de hacer la regulación correspondiente de IRPF, muchos trabajadores tienen que tributar por un patrimonio que no han obtenido al dejarlo en sus empresas en forma de préstamo.



Por ello, con la proposición de norma foral aprobada hoy se garantiza que ningún trabajador que no pueda recuperar los ahorros de su vida laboral como consecuencia del concurso y liquidación de la empresa tenga que tributar además por una ganancia que no acaba de materializarse.



De acuerdo con la nueva norma, la ganancia de patrimonio que se obtenga en la jubilación no va a tener que tributar hasta que se vea si el contribuyente recupera el dinero o no que ha dejado prestado a la compañía.



Si la empresa no tiene dinero suficiente para pagarle todo lo que le debe al trabajador, éste tributará solo por la parte que haya podido recuperar.



En definitiva, según ha resumido Iruarrizaga, se trata de que el momento de devengo del impuesto "coincida" con la liquidación del procedimiento concursal.



El diputado foral ha indicado que esta medida será de aplicación para aquellos trabajadores de empresas de economía social con al menos 5 años de antigüedad en el momento del cese de actividad de la compañía y que no hayan percibido las cantidades a las que tenían derecho.