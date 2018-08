Economía

Alierta cree que la tasa de paro estará por debajo del 14% en 4 años

30/05/2014

El presidente de Telefónica dice que los votos "populistas" en Europa se "quitan" con crecimiento.

El presidente de Telefónica, César Alierta, ha pronosticado este viernes durante la junta general de accionistas que la tasa del paro en España pasará del 26% actual a situarse por debajo del 14% en cuatro años.

El directivo ha indicado además que la economía española seguirá con los avances cosechados en los últimos meses, gracias a la mejora del consumo, y ha subrayado que según las últimas estimaciones, se prevé un crecimiento del PIB del 1,5% en 2014 y del 2% en 2015.

No obstante, el directivo ha reconocido la "preocupante" situación en España con respecto al paro juvenil. Para Alierta, esta situación se arregla con "educación, formación y más formación". En este sentido, el presidente de Telefónica ha explicado que 550.000 de los 800.000 parados de 14 a 26 años en España sólo tienen educación primaria.

El máximo responsable de Telefónica se ha referido además a los resultados electorales de los comicios europeos celebrados el pasado fin de semana y ha asegurado que los "votos populistas" se deben a la crisis económica. Para el directivo, resulta "esperanzador" las conclusiones de los líderes europeos que aseguran que esos votos se "quitan con crecimiento"

Ataque a los OTT

Por otra parte, Alierta ha cargado contra los nuevos actores de Internet, los denominados OTT ('over the top'), entre otros Facebook y Google, así como contra sus principales directivos, a los que ha acusado de no "respetar" ni la privacidad, ni la seguridad, ni la propiedad intelectual. "Estas empresas tienen expertos en algoritmos que permiten analizar la información que circula por las redes", ha zanjado.

Sueldo de los directivos

Ante las críticas que los accionistas y representantes sindicales han vertido durante su turno de intervención sobre los sueldos de los directivos de Telefónica, Alierta ha justificado los mismos por la "dificultad de gestionar" una empresa global como Telefónica.

Se aprueba el reparto de dividendo

Telefónica ha aprobado en su junta general de accionistas con un quórum del 50,8% la retribución al accionista mediante la fórmula del 'scrip dividend' por la cual se puede optar por cobrar el dividendo en efectivo o en acciones.