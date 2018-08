Economía

El TS archiva la denuncia de Kontuz y ELA contra Barcina y Goicoechea

Redacción

17/06/2014

El Supremo señala que los hechos objeto de denuncia no son delito, por lo que archiva la causa con un dictamen que coincide con la posición del fiscal.

El Tribunal Supremo ha decidido archivar la denuncia que la asociación de consumidores Kontuz y el sindicato ELA presentaron contra la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, y contra su vicepresidenta y consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, por presuntas injerencias en la Hacienda foral.



En un auto divulgado hoy, el Supremo se declara competente sobre las denuncias porque se dirigen contra la presidenta y la vicepresidenta y consejera de Economía de Navarra, pero señala también que los hechos objeto de denuncia no son delito, por lo que archiva la causa con un dictamen que coincide con la posición del fiscal.



El Supremo dice, respecto a la posible comisión de un delito de tráfico de influencias denunciada por Kontuz, que "las gestiones que, aunque ejerzan una presión moral indebida, no se dirijan a la obtención de una verdadera resolución", quedan fuera de este tipo delictivo aunque "se trate de conductas moralmente reprochables que puedan constituir infracciones disciplinarias u otros tipos delictivos".



A este respecto, el tribunal concreta que las presiones que pudieran haber ejercido la presidenta y la consejera de Economía sobre su directora de Hacienda Tributaria "se encuadran en el marco de las relaciones y canales de comunicación que, por razón de sus respectivos cargos, debían mantener".



El hecho de que Goicoechea interviniera en favor de una determinada sociedad pidiendo que se "la tratase bien", porque había sido cliente de la asesoría en la que ella había trabajado antes de ser consejera, no implica que estuviera en ese momento, cuando ya tenía un cargo público, desarrollando una labor incompatible con su cargo, al menos no hasta el punto de que cometiera un delito, dice el tribunal.



En cuanto a la denuncia de ELA, se cuestiona que se concediera a la sociedad a la que se hizo referencia antes una subvención de 10.000 euros por parte del Departamento de Empleo de Navarra, recuerda el Supremo.



Pero añade en su auto que archiva la denuncia porque "no se aporta ningún indicio de irregularidad, que no puede derivarse sin más del hecho de que dicha entidad hubiera sido cliente de la asesoría jurídica para la que trabajó la Consejera antes de incorporarse al Gobierno de Navarra".

Goicoechea, "contenta"

La vicepresidenta primera del Gobierno de Navarra y consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea, se ha mostrado "contenta" por el archivo de las denuncias.

Goicoechea, en declaraciones a los medios de comunicación antes de impartir una conferencia en Pamplona/Iruña, ha destacado que "era lo que esperábamos" porque "desde el principio todos sabíamos que era un caso que no había". "Sabemos que hay una parte política muy importante en este tipo de hechos y no ha salido nada fuera de lo que estaba previsto", ha declarado.

Según ha expuesto la consejera, la decisión del Tribunal Supremo "entra dentro de lo que esperábamos, tampoco ha sido un tema que nos haya sorprendido", pero ha remarcado que "se recibe con agrado" que "quede constancia de que lo que ha habido era nada", ya que el propio auto del Tribunal Supremo "deja claro que era una relación normal dentro de lo que es el trabajo de consejera".