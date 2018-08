Economía

Garitano pide a Bizkaia y Araba garantizar el control público de cajas

18/06/2014

La Diputación de Gipuzkoa se suma a la manifestación convocada el sábado contra la privatización de Kutxabank.

El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, ha pedido a los diputados generales de Bizkaia y Araba, José Luis Bilbao y Javier de Andrés, respectivamente, a que "actúen con responsabilidad y paralicen los procesos puestos en marcha en BBK y Vital, y garanticen el control público de las Cajas".

Garitano ha comparecido en una rueda de prensa junto a la portavoz foral, Larraitz Ugarte, en la que ha insistido en que, además de que no se haya cumplido el acuerdo político adoptado en la creación de Kutxabank, la situación "ha empeorado". "Es muy grave y nuestra preocupación es cada vez mayor", ha añadido.

En ese sentido, ha asegurado que la Kutxa es la entidad financiera "más importante de los guipuzcoanos", así como un instrumento "indispensable para facilitar el desarrollo integral de Gipuzkoa". "La Kutxa es el tesoro, el patrimonio público de los guipuzcoanos", ha recalcado el diputado general, quien ha lamentado que, "desgraciadamente", PNV, PSE y PP quieren "echarlo todo a perder, despreciando el control público de la Kutxa".

Además, ha advertido de que "aunque digan que no va a haber privatización, los clientes no tendrán capacidad de decidir en la Fundación bancaria, los trabajadores tampoco, quieren tener lejos a los agentes y los ayuntamientos no tendrán representante en el patronato".

Garitano ha alertado de que "harán desaparecer las Asambleas Generales, que realizan el seguimiento y control de la actuación de las Cajas" y, en su lugar, "la dirección de estas entidades financieras construidas con el dinero de la ciudadanía quedará en manos de representantes y supuestos expertos designados por ellos". El diputado general ha asegurado que lo quieren hacer "sin ningún tipo de debate público" y sin "hablar con las diputaciones y ayuntamientos fundadores de las Cajas".

De este modo, como entidad fundadora de Kutxa, ha realizado un llamamiento a los diputados generales de Bizkaia y Araba para que "ellos también, como entidades fundadoras, actúen con responsabilidad y paralicen los procesos puestos en marcha en BBK y Vital y garanticen el control público de las Cajas" para que entidades públicas sociales y sindicales "construyamos un acuerdo global que cierre la puerta a la privatización".

Finalmente, la Diputación Gipuzkoa ha anunciado que se sumará a la manifestación convocada para este sábado en Bilbao por agentes sociales y sindicales en contra del proceso de privatización de Kutxabank.