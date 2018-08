Economía

Tapia dice que el Impuesto sobre la Riqueza 'daña' empresas familiares

29/09/2014

EH Bildu ha pedido que "no se engañe a la gente", porque el Impuesto sobre la Riqueza "no castiga la actividad económica", sino que grava las fortunas no destinadas a generar actividad.

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantza Tapia, ha asegurado hoy que el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas de Gipuzkoa está "haciendo daño" a pequeñas empresas familiares y ha abogado por abrir una reflexión sobre él. Tapia ha comparecido ante la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento de Vitoria-Gasteiz, a petición de EH Bildu, que solicitó su presencia por unas declaraciones en las que aseguraba que este impuesto, únicamente vigente en Gipuzkoa, está provocando que se estén yendo empresarios de ese territorio. La consejera ha reiterado hoy que ese tributo es "claramente mejorable", por lo que se debe mirar "sin algarabías", y ha dicho que aunque solo estuviera "dañando" a una empresa habría que resolver la situación. La consejera ha asegurado que empresarios guipuzcoanos le habían explicado que tendrían que endeudarse para poder pagar el impuesto, cuando están demostrando su "gran compromiso con el país". A preguntas de los grupos, la consejera ha declinado facilitar datos sobre cuántos contribuyentes han podido marcharse de Gipuzkoa por este impuesto, porque toda esa información la tiene la Diputación Foral, aunque ha recordado informaciones periodísticas que cifran en 49 los que han trasladado su domicilio fiscal fuera de este territorio. "No se engañe a la gente" Leire Pinedo (EH Bildu) ha defendido este impuesto "legal y democrático" y ha dicho que si 49 personas han cambiado su domicilio fiscal, otras 61 lo han fijado en Gipuzkoa tras la aprobación de este impuesto. Pinedo ha pedido que "no se engañe a la gente", porque el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas "no castiga la actividad económica" y empresarial, sino que grava las fortunas no destinadas a generar actividad económica. En este sentido, ha dicho que las personas que tienen un patrimonio de más de diez millones de euros, el 87% de esa riqueza proviene de activos financieros, y no de actividad empresarial.

