Economía

Tarjetas opacas de Caja Madrid

Blesa: 'Hay cosas que al Banco de España no se le cuentan con detalle'

Redacción

22/10/2014

Por su parte, el expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato afirmó en su declaración del pasado jueves ante el juez que las ‘tarjetas B' eran "transparentemente nítidas".

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa afirmó en su declaración del pasado jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que "hay cosas que al Banco de España no se le cuentan con detalle a no ser que pregunte" --en referencia a las retribuciones de los consejeros de la entidad-- y que la existencia de las 'tarjetas B' "es un asunto que siempre fue pacífico y nunca planteó problemas" en auditorías internas ni externas.

Según la declaración íntegra del expresidente de Caja Madrid, el fiscal le preguntó si Caja Madrid informaba al Banco de España de la totalidad de las retribuciones de los consejeros, a lo que él respondió que la inspección del Banco de España "tenía permanentemente un despacho" en la entidad y, por lo tanto "tiene conocimiento o puede tener conocimiento de todo".

El fiscal replicó que la pregunta no era si el Banco de España tenía acceso a esa información, sino si Caja Madrid se la dio o no. "Creo que hay cosas que al Banco de España no se le cuentan con detalle a no ser que pregunte", contestó Blesa, añadiendo que "seguro" que el organismo regulador conocía las retribuciones de los consejeros y que en estas estarían incluidas las tarjetas B.

Mostrando una actitud esquiva ante las preguntas, Blesa da unas explicaciones que hacen que el fiscal le inste constantemente a precisar. Por ejemplo, cuando señaló que las tarjetas suponían un "complemento retributivo" y que se podía "disponer libremente de ellas para gastos", el fiscal le corrigió --"para gastos no, para gastar"--, tras lo cual Blesa admitió: "sí, para gastar".

Rato: "Si lo hubiera sabido, lo hubiera cambiado"

El expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato afirmó en su declaración ante el juez que las ‘tarjetas B' eran "transparentemente nítidas" y confesó su sorpresa cuando se enteró de que no habían sido objeto de una retención fiscal. "Si lo hubiera sabido antes de irme de Bankia, lo hubiera cambiado, no lo hubiera dejado así", zanjó.

Rato insistió en su intervención que este medio de pago "no era un incremento de retribución", sino parte de su salario, y que estaba convencido que estaban sometidas a las retenciones y a la fiscalidad correspondiente.

"Durante los dos ejercicios recibo mis certificados de retenciones y estoy convencido de que están incluidas esas cantidades", respondió Rato, a quien el juez y el fiscal insistieron en que cómo podía ignorar como presidente que no se hiciera la retención fiscal de los gastos de estas tarjetas.

Barcoj: "Entiendo que si me la da él, es un tema legal"

Por su parte, el exdirector financiero de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj aseguró ante el juez que la 'tarjeta B' que tuvo en Bankia con Rodrigo Rato al frente de la entidad se la dio el presidente y que, por ello, no dudó de la legalidad: "Entiendo que si me la da él, es un tema legal".

Barcoj se descarga de cualquier responsabilidad en la autorización y concesión de estas tarjetas, así como de los límites de gasto, que en todo momento adjudica a los presidentes tanto de Caja Madrid, Miguel Blesa, como de Bankia, Rodrigo Rato. Barcoj defendió que la decisión de qué personas recibían las tarjetas opacas de la entidad era de Blesa y Rato.

Barcoj aseguró que Blesa "decidía qué directores generales recibían esa tarjeta" y luego lo planteaba en los órganos de gobierno de la entidad.

Al desaparecer Caja Madrid y nacer Bankia, la entidad presidida por Rodrigo Rato resultante de la integración de la caja madrileña y otras siete entidades, desaparecieron las tarjetas y se crearon unas nuevas, ya que se trataba de un "nuevo banco", dijo.