Economía

Huelga en Bizkaibus

Incidentes en varios puntos de Bizkaia en el primer día de huelga

Redacción

27/10/2014

El inicio de la convocatoria de huelga indefinida en Bizkaibus coincide con la celebración del Último Lunes de Gernika.

La huelga indefinida en el servicio de autobuses de Bizkaibus ha comenzado esta mañana con algunos problemas en la salida de las unidades de servicios mínimos y con las lunas de dos autobuses rotas por sendas pedradas.

Según han informado fuentes de la Diputación Foral de Bizkaia, la jornada de huelga se ha iniciado con algunos incidentes que han dificultado la salida de los servicios mínimos ya que los piquetes "han cerrado con una cadena de barco la salida de unidades en Berriatua y también ha habido problemas en Lemoa y Amorebieta".

En Lemoa, dos unidades de Bizkaibus han sido atacadas con piedras tras abandonar las cocheras, y han sufrido la rotura de las lunas laterales.



A estos incidentes se suma, según ha detallado la Diputación, el hecho de que desconocidos hayan desinflado las ruedas de una de las unidades destinada a los servicios mínimos en Lekeitio, de manera que no ha podido efectuar la salida prevista a las 6.30. En Amorebieta, han inutilizado la válvula de presión de la rueda delantera izquierda de otra unidad tras ser detenida cuando se dirigía al punto de inicio del servicio y en Bilbao, en la calle Bailén, han pintado los espejos retrovisores de un autobús.

La Diputación 'condena los ataques'

La Diputación foral de Bizkaia ha condenado los ataques sufridos por diferentes unidades destinadas a los servicios mínimos de Bizkaibus así como el "bloqueo intencionado" de los accesos a las cocheras, que ha retrasado su cumplimiento durante las primeras horas.



La diputada de Obras Públicas y Transportes, Itziar Garamendi, ha preguntado, a través de un comunicado a UGT, CC.OO., ELA, LAB y LSB-USO si "ésta es su manera de defender el servicio de Bizkaibus y de respetar a los miles de usuarios y usuarias que lo utilizan cada día para sus desplazamientos".



Garamendi ha afirmado que "la Diputación va a seguir buscando una solución a este conflicto laboral, al que le sobran los chantajes, las presiones y las posturas radicales de quienes solo buscan el conflicto contra la Institución foral y no quieren llegar a ningún acuerdo".

Todas las líneas afectadas

La huelga está convocada por los sindicatos ELA, LAB, CCOO, UGT y USO. La convocatoria abarca a todos los trabajadores de las empresas Bizkaibus: TCSA, Encartaciones, Compañía de Autobuses Vascongados (CAVSA), Pesa Bizkaia, autobuses de Lujua y Autocares discrecionales del Norte (ADNOR), que afecta a las zonas de Enkarterri, Ezkerraldea, Meatzaldea, Txorierri-Mungialdea, Nerbioi, Arratia-Durangoaldea y Bustutialdea-Lea-Artibai.

Esta huelga, que vendrá acompañada de una manifestación en Bilbao, viene precedida de unos paros que se iniciaron el 2 de septiembre, con dos horas de duración, y que dieron paso a nueve jornadas de huelga, en este caso de 24 horas.

Con estas movilizaciones, los sindicatos quieren exigir que se cumpla el acuerdo que alcanzaron el 4 de octubre con la Diputación de Bizkaia de cara a garantizar el mantenimiento de las condiciones laborales y del empleo.

En relación a las condiciones laborales, las nuevas empresas concesionarias se mostraron dispuestas a aceptar este planteamiento, si bien los sindicatos no desconvocaron las movilizaciones al considerar que, por su parte, la Diputación tenía que garantizar el "cumplimiento" del acuerdo, algo que, a juicio de la institución foral, está haciendo.

Los sindicatos han denunciado que la reordenación de las líneas de Bizkaibus va a suponer la "destrucción de 300 puestos de trabajo" y exigen a la Diputación que garantice el empleo.

ELA responsabiliza a la Diputación de la huelga

Fuentes del sindicato ELA han señalado que la Diputación es la "única culpable" de que este lunes vaya a iniciarse una huelga indefinida, al "no haber ofrecido una solución" al "problema que ha creado al incumplir el acuerdo del año pasado".

ELA ha manifestado que los sindicatos están dispuestos a llegar a un acuerdo y a dialogar para que se produzca ese acercamiento. En este sentido, ha denunciado que la Diputación no se ha puesto, de momento, en contacto con los sindicatos en todo el fin de semana, lo que, a su juicio, demuestra su "falta de voluntad" para resolver el conflicto. "Los móviles están encendidos", ha apuntado.

La última reunión entre Diputación y sindicatos se produjo el pasado viernes en la que no fue posible el acuerdo. "Nos decía que nos fiásemos de su palabra, que en marzo de 2016 se recuperarán los empleos. No nos puede pedir un margen de confianza cuando no ha cumplido el acuerdo", ha añadido.

ELA ha señalado que la próxima reunión la ha fijado la Diputación para el próximo viernes, lo que, a su juicio, es "reírse" de los sindicatos y de la "ciudadanía que se van a comer cinco días de huelga porque la Diputación no quiere reunirse el lunes".