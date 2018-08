Economía

Tras convertirla en fundación

Urkullu: 'El PNV no tiene ningún planteamiento de venta de Kutxabank'

Redacción

02/11/2014

Garitano ha recriminado al PNV que sabía que al "apostar por la privatización" tendría que "vender" Kutxabank y dejar al territorio "sin una entidad financiera bajo control público y social".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado hoy en torno al futuro de Kutxabank que "no hay ningún planteamiento de venta" de la entidad bancaria "y menos por parte del PNV".

El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano (Bildu), ha acusado a la formación nacionalista de "ocultar información" a la ciudadanía porque, a su juicio, sabía que al "apostar por la privatización" tendría que "vender" Kutxabank y dejar al territorio "sin una entidad financiera bajo control público y social".

En una rueda de prensa en México D.F. para hacer balance de su viaje institucional al país azteca, Urkullu ha asegurado que su partido no defiende la venta de la entidad bancaria surgida de la fusión de las tres cajas vascas -BBK, Vital y Kutxa-, que ahora se encargan de gestionar la obra social de Kutxabank.

Garitano, por su parte, ha mostrado en un comunicado su "preocupación" por el futuro de Kutxa y de Kutxabank y considera que "no es tarde" para "no perder" la entidad porque si hay voluntad política "no hay más que dar el paso de fundación bancaria a fundación ordinaria", algo que asegura es "legal y viable".

A su juicio "se está confirmando" lo dicho al respecto por la institución foral, que se ha negado por parte del presidente de Kutxa, Xabier Iturbe, y por el PNV.