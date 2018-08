Economía

Bizkaia

Defraudan 1 millón a Hacienda con la venta online de electrodomésticos

Redacción

04/11/2014

La Diputación foral ha denunciado a tres empresas que vendían electrodomésticos de alta gama y que no pagaban el IVA.

La hacienda foral vizcaína ha detectado un fraude de un millón de euros por impago del IVA cometido por tres empresas vizcaínas al vender electrodomésticos de alta calidad a través de internet procedentes de proveedores de la Unión Europea.

Las tres empresas, de las que no se ha facilitado el nombre, han sido denunciadas ante la Fiscalía por la comisión de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, según ha informado hoy el portavoz de la Diputación Foral de Bizkaia, Unai Rementeria, en la conferencia de prensa semanal tras la celebración del consejo de gobierno de esta institución.

Según ha explicado Rementería, el fraude se produce cuando, por la mecánica de funcionamiento del IVA, el empresario no tiene que pagar este impuesto al proveedor comunitario sino que debe ingresarlo en la Hacienda Foral cuando vende el producto al cliente final.

En los casos detectados, dicho ingreso no se ha producido y para ello se utilizaron varias fórmulas; una de ellas consistía en no presentar las declaraciones del IVA, mientras que en otras se aparentaba que los electrodomésticos se vendían en otros estados comunitarios, con lo que el IVA no repercutía en Bizkaia.

Estas prácticas permitían que las empresas afectadas ofertaran precios "muy por debajo" de otros operadores lo cual también supone "competencia desleal" hacia los comerciantes que cumplen sus obligaciones tributarias, según el portavoz foral.

Los precios más bajos, unido a la calidad de los electrodomésticos, explica que estas empresas alcanzaran una facturación superior a los dos millones de euros anuales.