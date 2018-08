Economía

Kutxabank

Villalabeitia trabajará por 'fortalecer la obra social' en Kutxabank

Redacción

28/11/2014

Villalabeitia ha sido elegido por unanimidad nuevo presidente de Kutxabank tras la celebración de una Junta de accionistas y un consejo de Administración de la entidad.

Gregorio Villalabeitia ha sido elegido este viernes por unanimidad nuevo presidente de Kutxabank tras la celebraci¿e una Junta de accionistas y un consejo de Administraci¿e la entidad.

En su primera comparecencia p¿blica tras ser elegido presidente, ha afirmado que "es un privilegio" presidir el banco vasco y se ha mostrado convencido de que se enfrenta a "una tarea dura pero apasionante".



Villalabeitia se ha mostrado "absolutamente agradecido" por la "confianza" mostrada por el Consejo de Administraci¿e Kutxabank y las tres fundaciones bancarias. "Me siento muy comprometido con este reto", ha se¿do.



Respecto al ¿ito profesional, ha dicho sentirse "retado ante un futuro exigente. "Nos espera una tarea muy dura pero apasionante", ha se¿do.



Villalabeitia se ha referido a su predecesor, Mario Fern¿ez, del que ha dicho que "ha dejado el list¿uy alto". Tambi¿se ha mostrado satisfecho por su entrada en "una gran entidad". "Es un privilegio trabajar en esta casa", ha apuntado.



A su juicio, la entidad financiera ha hecho "muy bien las cosas, hist¿amente" y "ha mantenido unos niveles de capital excepcionales" que constituyen "un punto de partida muy s¿o".



Ha abogado por "no mirar tanto a los 'test estr¿", sino por "poner el foco en aspectos como el negocio bancario, sin bajar un ¿ce la calidad del riesgo". Ha indicado que Kutxabank tiene "m¿sculo, determinaci¿ trayectoria" y no va a renunciar "a nada a la hora de configurar su futuro como entidad".



Adem¿ ha insistido en que Kutxabank pretende obtener beneficios para que las fundaciones bancarias puedan "mantener y fortalecer la obra social" que es "nuestra raz¿e ser"

El sustituto de Fern¿ez

Villalabeitia sustituye a Mario Fern¿ez, que este jueves comunic¿ Consejo de Administraci¿u intenci¿e dejar el cargo que ha ocupado durante seis a¿

Tras este anuncio se pon¿en marcha el proceso de relevo y el presidente de BBK, Xabier Sagredo, propon¿al patronato de la fundaci¿l nombre de Villalabeitia para sustituir a Mario Fern¿ez.

Este mismo jueves BBK acordaba por unanimidad proponer su nombramiento como presidente de Kutxabank y como consejero de la entidad. Ambas propuestas se han trasladado este viernes a la Junta General de Accionistas y al consejo de Administraci¿e Kutxabank que las han aprobado por unanimidad.

La Junta de accionistas se ha reunido a las nueve y media de la ma¿ y el consejo de Administraci¿ las diez de la ma¿. Una vez elegido, el nuevo presidente comparecer¿ las once y media de la ma¿ ante los medios de comunicaci¿/p>

'Un referente'

Nacido en Barakaldo en 1951, de padre vizca¿ y madre guipuzcoana, Gregorio Villalabeitia es licenciado en Ciencias Econ¿as por la Universidad Comercial de Deusto y Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto.

Seg¿n ha destacado la fundaci¿ancaria, Villalabeitia es un "referente" a nivel estatal del negocio bancario y est¿valado por una "dilatada y exitosa" trayectoria en el sector financiero.

En la actualidad Villalabeitia es socio de Seeliger y Conde, firma l¿r en Espa¿n b¿squeda y desarrollo de talento directivo. Es especialista en la pr¿ica de Consejos y Gobierno Corporativo. Adem¿ es presidente de la Pr¿ica Mundial de Consejos de Administraci¿el Grupo AMROP.

Villalabeitia, hincha del Athletic y socio del Barakaldo, jug¿ f¿tbol en su juventud, en categor¿regional y lleg¿proclamarse campe¿e f¿tbol universitario de Bizkaia con la Facultad de Derecho.