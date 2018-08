Economía

Costera del verdel

Arantza Tapia culpa al Ministerio de Pesca de la reducción de precios

Redacción

12/03/2015

También ha acusado a dicho ministerio de la pérdida del competitividad del sector pesquero vasco.

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantza Tapia, ha culpado al Ministerio de Pesca de la reducción de precios y de la pérdida de competividad del sector pesquero al no haber permitido a los barcos capturar sus cuotas de verdel en meses pasados. "Las cosas no se pueden hacer como éste año", ha remarcado, al tiempo que ha lamentado que "Madrid haya primado intereses de otras flotas que no era la vasca".

Tapia ha realizado estas afirmaciones en el puerto guipuzcoano de Hondarribia, al que ha acudido a primera hora de la mañana para conocer el desarrollo de la costera del verdel, acompañada por el viceconsejero de Agricultura y Pesca, Bittor Oroz, y el director de Pesca, Leandro Azkue.

En Hondarribia han mantenido un encuentro con los representantes de la confradía y visitado las instalaciones, donde han sido testigos de la descarga de algunos de los barcos que operan en el puerto guipuzcoano. Según ha apuntado, "la principal preocupación del sector es la reducción de los precios del verdel y de las primeras anchoas que llegan a puerto".

A pesar de la reducción del precio, la costera del verdel "se desarrolla bien, y barcos como los que operan en Hondarribia han capturado ya el 80% de sus cuotas", ha señalado.