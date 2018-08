Economía

Foro Expectativas Económicas

Urkullu eleva al 2,3% la previsión de crecimiento de la economía vasca

30/03/2015

El lehendakari ha recordado que no había previsiones de crecimiento tan elevadas desde 2007.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha revisado al alza las previsiones de crecimiento de la economía vasca para este año, del 1,7% anterior al 2,3% que ha dado hoy, una situación que permitirá reducir la tasa de paro al 13,7%.

El lehendakari ha participado como ponente en el Foro de Expectativas Económicas, en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

No había previsiones de crecimiento tan elevadas desde 2007. El año pasado, se creció el 1,2% ciento real.

El lehendakari no ha ocultado su satisfacción: "voy a ser positivo, lo hemos pasado mal y hoy me van a permitir dibujar una sonrisa ante el futuro. Saben que no soy dado a las grandes euforias, ahora bien, tengo la convicción de estamos en la buena dirección, económica, social y política".

Gracias a este crecimiento del 2,3%, Urkullu ha adelantando que el crecimiento del empleo neto a tiempo completo puede alcanzar el 1,3%, lo que permitiría cerrar este año reduciendo el paro hasta el 13,7%.