Anuncio de Rajoy

Rajoy será candidato del PP en las generales, pase lo que pase el 24M

AGENCIAS | REDACCIÓN

27/04/2015

Rajoy ha insistido en que el "gran objetivo nacional" es el de llegar a veinte millones de ocupados en la próxima legislatura, una meta, ha señalado, "razonable".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy una previsión de crecimiento de España para 2015 del 2,9%, cinco décimas más que la última estimación oficial.

Rajoy, en su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press, ha avanzado igualmente que la previsión de crecimiento para el próximo año será "de ese mismo tenor".

"Esto no es voluntarismo ni fuegos artificiales", ha dicho Rajoy tras anunciar estas previsiones, y ha señalado que con la "misma prudencia" puede asegurar que España será la economía del euro que más crezca entre las grandes y "con una diferencia considerable" respecto a la media de la eurozona.

"¿Quién nos lo iba a decir hace solo un par de años?", ha preguntado el jefe del Ejecutivo, quien ha recordado además que este año se crearán más de medio millón de empleos, un ritmo que, según ha dicho, ya ha mostrado la Encuesta de Población Activa del primer trimestre.

Para que todas estas previsiones se cumplan e "incluso mejoren", Rajoy ha asegurado que su Gobierno seguirá manteniendo el "impulso reformista" que le ha guiado toda la legislatura, con especial atención ahora en ámbitos como la Administración, la formación para el empleo, el apoyo de los autónomos, la unidad de mercado o la innovación.

Además, ha hablado sobre la posibilidad de la rebaja del IVA cultural, que actualmente se sitúa en el 21%, que aunque está "abierto a todo", hay que tener "en todo caso" un sistema tributario "justo" al tiempo que ha recordado que en España hay 9,2 millones de pensionistas.

Rajoy se ha mostrado dispuesto a bajar de nuevo los impuestos cuando haya más actividad y recaudación y después de haber aprobado una reforma fiscal que devuelve 9.000 millones a los ciudadanos.

No habrá adelanto electoral

Por otro lado, Rajoy ha dicho que no prevé adelantar las elecciones generales previstas para finales de año al mes de septiembre, porque no le gusta "hacer costas a corto plazo", aunque ha agregado que no descarta "absolutamente nada".



Además, ha garantizado que será el candidato a la reelección por el PP en las comicios generales con independencia de lo que ocurra el 24 de mayo, en las autonómicas y municipales.



"Sí, sí, yo quiero ser el candidato, y confíen en mí, les irá bien", ha respondido Rajoy.