Rajoy: 'Rato fue un compañero que, en su día, hizo una gran gestión'

27/04/2015

Rajoy ha aseverado que él ya ha dicho sobre esta cuestión "todo lo que tenía que decir", después de reconocer que Rato fue un "compañero" suyo, que "hizo una gran gestión en su día".

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha defendido que su Ejecutivo ha hecho "todo lo que tenía que hacer" en relación al caso que afecta al exvicepresidente Rodrigo Rato, al tiempo que ha defendido que "las instituciones en nuestro país funcionan".

"Las cosas son como son y lo mejor que podemos hacer es dejar que sean las instituciones responsables las que tomen las decisiones sobre este asunto porque es bueno para ellas, y que Rato se pueda defender de las acusaciones que se han hecho de la mejor manera. El Gobierno ya ha hecho todo lo que tenía que hacer", ha afirmado durante su intervención en el X aniversario de los Desayunos Informativos de Europa Press.

En este sentido, Rajoy ha aseverado que él ya ha dicho sobre esta cuestión "todo lo que tenía que decir", después de reconocer que Rato fue un "compañero" suyo y de otros miembros del Gobierno, que "hizo una gran gestión en su día". "Ya he dicho que no iba a adelantar acontecimientos y que las instituciones de nuestro país funcionan", ha reiterado, al ser preguntado sobre cómo va explicar el PP esta cuestión a su electorado para no perder apoyos.

A este respecto, el presidente del Gobierno ha defendido que aunque su partido ha tenido "problemas de corrupción que han aparecido a la luz pública que sin duda alguna al PP le han hecho mucho daño", han sido capaces de "tomar decisiones importantes", y "todas las personas que se han visto involucradas en acontecimientos como esos ya no están hoy en el PP".