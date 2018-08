Economía

Tres de cada diez vascos no consiguen ahorrar nada al mes

EITB.EUS

06/05/2015

Los vascos destinan solo el 17 % de los ingresos al ahorro, lo que les obliga a endeudarse para poder enfrentarse a gastos más ambiciosos.

Tres de cada diez vascos no consiguen ahorrar absolutamente nada al mes. Así de contundente se muestra el II Estudio de Comparación Online hacia el Ahorro Inteligente elaborado por la web de comparación de precios Rastreator.com

El estudio, realizado en base a 2.000 entrevistas online en todo el Estado, constata que a percepción de los ciudadanos sobre su situación económica es más positiva que hace un año aunque el porcentaje de ahorradores vascos ha disminuido un 1,5 %. Así, el 70,6 % de los vascos consultados ahorran algo cada mes de forma estable.

No obstante, la capacidad de ahorro de los vascos sigue siendo reducida ya que casi tres de cada diez afirman que no pueden ahorrar absolutamente nada al mes porque no tienen dinero suficiente.

Los datos muestran que un 66,3 % de los vascos realiza una planificación mensual de sus gastos e intenta tener un pequeño fondo de reserva para poder hacer frente a gastos imprevistos. Solo un 17 % de los ingresos los destinan al ahorro, lo que obliga a los ciudadanos vascos a endeudarse para poder afrontar gastos más ambiciosos.

El estudio de Rastreator evidencia que los comparadores de precios se han consolidado como un recurso cotidiano de gran utilidad en los procesos de decisión de compra de los vascos ya que el 83,7 % los considera una herramienta fundamental que les ayuda a ahorrar. De hecho, según se desprende de los datos obtenidos, antes de reservar, comprar o contratar un producto o servicio, un 92,4 % de los consumidores vascos compara precios, ya sea a través de Internet o visitando diferentes establecimientos.