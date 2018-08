Economía

Crisis griega

Juncker: 'La salida de Grecia del euro nunca ha sido ni será opción'

Agencias | Redacción

29/06/2015

El presidente de la CE pide a los griegos que voten "sí" a la propuesta de los acreedores para no "suicidarse".

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha pedido este lunes a los ciudadanos griegos que voten "sí" en el referéndum convocado para el próximo domingo 5 de julio a la propuesta de los acreedores sobre ajustes y reformas para desbloquear el rescate para dar una señal de que quieren seguir en la eurozona. "La salida de Grecia del euro nunca ha sido ni será una opción", ha añadido.

Más contundente que nunca y especialmente molesto, Juncker ha afirmado que se ha sentido "traicionado" por Grecia. Juncker ha acusado al Gobierno de Syriza y a su primer ministro, Alexis Tsipras, de romper de manera unilateral las negociaciones el viernes, cuando anunció la convocatoria del referéndum, y de no decir la verdad a los votantes sobre las propuestas de la troika.

"Pediré al pueblo griego que vote 'sí' porque el voto será una señal para Grecia y para otros países miembros. Si el pueblo griego responsable -consciente del rol nacional y europeo que juega- vota sí, el mensaje para resto de Estados miembros y más allá de la UE querría decir que Grecia quiere quedarse con los otros países de la eurozona y de la UE", ha dicho Juncker en una rueda de prensa.

"El mensaje de un 'no' será desastroso para los acontecimientos posteriores", ha avisado el presidente de la Comisión. "Un 'no' querría decir, independientemente de la pregunta, que Grecia dice no a Europa", ha subrayado.

El presidente de la CE ha rechazado las calificaciones de "ultimátum y chantajes" hechos por Atenas. "He hecho todo por llegar a un acuerdo con el Gobierno de Grecia", ha añadido Juncker, que subrayó que ese acuerdo tiene que ser aprobado también por las otras 18 democracias del euro, que "han dejado miles de millones del dinero de sus contribuyentes a Grecia".

Juncker afirma que la propuesta europea no implica recortes en salarios ni en pensiones, y que no se trata "de un estúpido paquete de austeridad". "No hay recortes en salarios ni en pensiones en este paquete", sino que se incluyen medidas "para crear una mayor justicia social, más crecimiento y una administración pública más moderna y transparente", ha dicho en su comparecencia en la CE.

