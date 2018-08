Cancelan la cumbre de los Veintiocho para dar tiempo a la negociación

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha cancelado la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno a Veintiocho que debía seguir a la reunión de líderes del euro, con el objetivo de dar "más tiempo" a las negociaciones sobre Grecia.

"He cancelado la cumbre europea de hoy. La cumbre del euro empezará a las 16:00 horas y durará hasta que concluyan las negociaciones sobre Grecia", ha informado el presidente del consejo y presidente de las cumbres del euro en su cuenta de Twitter.

Los ministros de Economía y de Finanzas debían concluir el sábado el examen de la petición de un tercer rescate presentado por el Gobierno de Alexis Tsipras y también del peso de las reformas y ajustes inmediatos que ofrece a cambio de tal ayuda.

