Trabajadores de Volkswagen piden una aclaración lo antes posible

agencias | redacción

23/09/2015

Los representantes sindicales del grupo Volkswagen se han mostrado "escandalizados" con la noticia relativa a la manipulaciones de los test de emisiones en unos 11 millones de vehículos del consorcio y han exigido una aclaración "amplia y completa" de los hechos "lo antes posible".

Así lo indica el presidente del comité europeo y mundial del grupo Volkswagen, Bernd Osterloh, en una carta remitida a los trabajadores, entre ellos a los alrededor de 4.700 que integran la plantilla de la planta automovilística que esta firma tiene en Landaben (Navarra).

En su escrito, remitido por el comité de empresa de VW-Navarra, Osterloh asegura que, en las reuniones de esta semana del Consejo de Administración, harán "todo lo posible" para que se dé "una rápida aclaración". "Y veamos consecuencias personales", agrega para afirmar que "esto no recaerá sobre ningún trabajador".

"No vamos a aceptar que las manipulaciones dañen la reputación de los empleados de VW como excelentes fabricantes de coches. Aquí ha surgido un daño de imagen para nuestra empresa, que sólo puede compensarse con una aclaración sin condiciones y una franqueza sin miramientos", asevera.

Tras reconocer la "preocupación" despertada entre los trabajadores por esta situación, confiesa que ellos mismos se encuentran también "intranquilos" y pide a todos los trabajadores que, en "estos días tan tensos", hagan "todo lo posible" por hacer llegar a los clientes los vehículos "con la mejor calidad".

"Solo nosotros como plantilla somos capaces de convencer a nuestros clientes de que se trata de una falta de unos pocos", sostiene para subrayar también que, como empleados de Volkswagen, rechazan las actuaciones contra las leyes, los estándares medioambientales o laborales.

El Gobierno Navarra mantiene su "visión optimista"

Por su parte, el Gobierno de Navarra ha asegurado hoy que mantiene la "visión optimista" que tenía sobre Volkswagen y "el posible impulso" de su planta en Navarra, según ha afirmado la consejera portavoz, Ana Ollo.

Ollo ha indicado que "el Gobierno de Navarra evidentemente sigue las noticias, como toda la ciudadanía, y en estos momentos las que tenemos no nos aparta de la visión optimista que teníamos sobre Volkswagen y el posible impulso" de la factoría navarra.

Tras comentar que el vicepresidente económico y consejero de Industria, Manu Ayerdi "no se ha puesto en contacto todavía con VW", aunque "tiene previsto mantener un contacto en breve", la portavoz ha reconocido que el Ejecutivo foral "no tiene información de primera mano" pero la que tiene "no aporta ningún dato alarmante" para la planta de la multinacional en Landaben.