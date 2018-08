Economía

¿En cuánto se quedará mi pensión? La Seguridad Social responde

05/11/2015

Los ciudadanos podrán consultar cuánto tiempo queda para su jubilación, el importe estimado de la pensión o sus cotizaciones.

La Seguridad Social pondrá en marcha este jueves en el sitio web 'Tu Seguridad Social' un simulador de jubilación para que los ciudadanos puedan conocer una estimación de su pensión futura.

Con este simulador será posible obtener de forma inmediata información sobre todas las modalidades de pensión de jubilación, incorporando las últimas modificaciones normativas que vayan surgiendo.

En concreto, el simulador aportará información sobre periodos cotizados, plazos para acceder a la jubilación, datos que la Seguridad Social tiene sobre la persona, y permitirá también incluir beneficiarios, saber cómo van los trámites de solicitud de las pensiones o solicitar prestaciones de maternidad, paternidad, jubilación, viudedad y orfandad, entre otras gestiones.

Se trata de un "paso previo" al envío de la carta que el Gobierno se comprometió a mandar a parte de los ciudadanos anualmente con el fin de informarles de la cuantía de su pensión futura.

"No es sólo un paso previo al envío de la notificación comprometida, es un hito trascendental en el acceso a información personalizada", destacó ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, tras anunciar la puesta en marcha de este simulador.

En marzo de 2013, el Gobierno se comprometió a reenviar a partir de 2014 la mencionada carta, conocida como el 'sobre naranja', a los trabajadores de más de 50 años.

El Ejecutivo "no descarta" cumplir este compromiso, que no ha podido ponerse en marcha aún porque los Ministerios de Economía y Empleo no se ponían de acuerdo sobre qué datos habría que aportar y cómo darlos.