Economía

Crisis económica

Zapatero asegura que la subida del IVA pagará a 500.000 parados

Redacción

08/03/2010

El presidente del Gobierno español ha dicho que la propuesta de acuerdo contra la crisis que ha presentado el Ejecutivo a los diferentes partidos políticos "va muy en serio".

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado hoy que la recaudación derivada de la subida del IVA entre julio y diciembre de este año permitirá pagar las prestaciones por desempleo de hasta 500.000 personas.

Así lo ha indicado en una entrevista en TVE, en las que ha defendido la necesidad de subir el IVA a partir del verano para sanear por la vía de los ingresos las cuentas públicas, sin que ello afecte a la actividad económica.

Según ha argumentado, España cuenta con una presión fiscal del 30%, inferior a la media de la UE (alrededor del 38%) y uno de los IVA más bajos del entorno europeo. Además, ha asegurado que la subida de este impuesto "es una de las vías que menos daño hace al crecimiento de la economía".

En este sentido, ha asegurado que no afecta al trabajo al no tocar el IRPF, tampoco a la actividad de las empresas, puesto que no se refiere al Impuesto de Sociedades, y tampoco perjudica a las exportaciones.



Acuerdo contra la crisis

Zapatero ha dicho que la propuesta de acuerdo contra la crisis que ha presentado el Ejecutivo a los diferentes partidos políticos "va muy en serio" y ha añadido que todos "deben poner el acento en contribuir al diálogo".

En este momento, "todas las fuerzas políticas y desde luego el Gobierno, tenemos que poner el acento, no en descalificar las propuestas de los demás, y sí en escuchar las propuestas de cada uno de nosotros", ha recalcado.

Al respecto ha asegurado que hay que buscar un acuerdo y que si "sumamos entre todos, las medidas que se aprueben serán más útiles y darán confianza", algo que en economía "es fundamental", ha dicho el presidente.

Diálogo con ETA

Además, Zapatero ha defendido el diálogo mantenido con ETA durante la pasada legislatura porque, a pesar de las "críticas y descalificaciones", ha contribuido a la debilidad actual de ETA. "El proceso de paz hizo mucho daño a ETA y, a su vez, hizo más fuerte a los demócratas", ha asegurado Zapatero.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo ha dicho que no está en sus previsiones cambiar a alguno de sus ministros porque está "contento" con el equipo de Gobierno que tiene.